Фадей Нагачевский: КС блокирует реформу юстиции и блокирует страну

Министр юстиции заявил, что отправится в Страсбург, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию с членами Венецианской комиссии.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что не понимает мотивов Конституционного суда (КС), который сегодня объявил не соответствующими Высшему закону ряд поправок, предложенных минюстом, относительно реформирования деятельности судебной системы и Высшего совета магистратуры.

Поведение КС Нагачевский назвал "подозрительным", отметив, что Конституционный суд мог в любое время обратиться к правительству по поводу утвержденного кабмином законопроекта, однако не сделал этого.

Министр подчеркнул, что поправки, которые предложил минюст, соответствуют всем рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы (ВК) и включены в соглашение с Европейским союзом о помощи Молдове в объеме 100 миллионов евро.

"Блокированием этих норм блокируется и наше взаимопонимание с Венецианской комиссией и ЕС", — заявил министр. Он напомнил, что в соответствии с меморандумом с ЕС, правительство обязалось разработать, утвердить и передать в парламент соответствующий проект поправок в Конституцию. Однако после решения Конституционного суда проект не может быть отправлен на рассмотрение в законодательный орган.

Глава минюста сообщил, что министерством уже подготовлен запрос к ВК, от которой ожидают рекомендаций относительно дальнейших действий.

"У нас есть решение КС, есть законопроект, разработанный по рекомендациям Венецианской комиссии и утвержденный правительством, есть соглашение с ЕС, ратифицированное парламентом, и теперь мы хотим, чтобы нам объяснили, что здесь превалирует и что делать дальше", — сказал Нагачевский.

Министр заявил, что собирается срочно вылететь в Страсбург, чтобы обсудить ситуацию с членами ВК.

"Фактически, Конституционный суд блокировал реформу юстиции и сегодня блокирует страну", — заявил глава минюста, добавив, что он "не может понять, чего добивается КС".

Нагачевский выразил надежду, что Конституционный суд пересмотрит свое решение, и реформу юстиции "удастся завершить, не провоцируя непонимание с внешними партнерами Молдовы".

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