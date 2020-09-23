Кику: некоторые вердикты КС стоили нам более 6 миллиардов леев

Премьер Ион Кику считает, что ряд вынесенных инстанцией решений обошлись стране очень дорого. Такое заявление он сделал, комментируя последнее заключение Суда.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На заседании правительства в среду премьер-министр Молдовы Ион Кику высказался о последнем решении Конституционного суда (КС) относительно поправок в Основной закон, предложенных кабмином.

Кику отметил, что в связи с отрицательным заключением КС, министр юстиции Фадей Нагачевский был вынужден срочно выехать в Страсбург для консультаций.

Он уточнил, что этот проект предполагал изменение Конституции Молдовы, и был необходим для реформы системы правосудия.

"После того, как мы получили положительное заключение от Венецианской комиссии Совета Европы (ВК) и условия внесения этих поправок были включены в соглашение с Европейским союзом о финансировании республики, мы оказались в ситуации, когда более не можем продвигать изменения в системе юстиции", - пояснил Кику.

По словам главы кабмина, Нагачевский находится в Страсбурге, чтобы обсудить ситуацию и "найти решение для продолжения реформы юстиции, которую многие так ждут".

Кику выразил надежду, что в течение нескольких дней глава молдавского Минюста вернется в страну с предложениями, которые помогут властям запустить реформу.

По мнению премьер-министра, важнейшая ее часть - внесение поправок в Конституцию, в том числе и тех, которые касаются некоторых прав президента Молдовы.

"Не знаю, почему КС не одобрил такие изменения, хотя Венецианская комиссия их поддерживает. Некоторые решения этой инстанции в этом году стоили республике более 6 миллиардов леев. Надеюсь мы сможем разблокировать эту ситуацию", - заключил Кику.

Последнее решение КС

Как писал Sputnik, во вторник Конституционный суд дал негативное заключение на правительственную инициативу о внесении поправок в статьи Конституции, касающихся системы юстиции.

Правительство направило запрос в Конституционный суд (КС) 1 июля 2020 года. Главные предложения кабмина касались поправок в статью Конституции о назначении судей в высшие судебные инстанции страны. А именно, речь идет о статье 116 (2), где сказано, что судьи назначаются президентом по предложению Высшего совета магистратуры - первоначально на пятилетний срок. Лишь по истечении пяти лет судьи назначаются до достижения предельного возраста, установленного в соответствии с законом.

Правительство предложило упразднить условие про первый пятилетний срок полномочий судей. В то же время кабмин хотел ограничить президента, чтобы он мог лишь один раз отклонить кандидатуру судьи, предложенную Высшим советом магистратуры.

Глава КС Домника Маноле объяснила решение инстанции тем, что инициатива была подана правительством с нарушением ряда положений. А именно, соответствующий проект закона правительства о поправке Конституции от 22 января не было опубликовано в "Официальном мониторе", что делает такой документ несуществующим.

Также проект отличается по своему содержанию от документа, который попал в руки судей КС 1 июля. А именно, "одна статья в проекте была дополнена двумя абзацами, а другая – четырьмя. За их содержание не голосовали на заседании правительства" - добавила глава Конституционного суда.

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