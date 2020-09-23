Додон: Молдова предложит свой план урегулирования приднестровского конфликта

Кишинев приложит все усилия, чтобы в первой половине следующего года Молдова выработала и предложила всем заинтересованным сторонам проект урегулирования приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. В первой половине 2021 года официальный Кишинев планирует представить свой проект окончательного политического урегулирования приднестровского конфликта. Об этом заявил президент Игорь Додон в своем онлайн выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, текст которого он опубликовал в среду в соцсетях.

По словам главы государства, принятие окончательного политического решения и подписание соответствующих документов о полном урегулировании приднестровского конфликта должны основываться исключительно на инициативах и предложениях, сформулированных непосредственно Республикой Молдова, а не на разработанных за рубежом.

"Поэтому мы приложим необходимые усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года всем участникам формата "5 + 2" и заинтересованным сторонам для обсуждения и, очень надеемся, для нахождения общего знаменателя в разрешении конфликта”, - сказал глава государства.

Президент заявил, что с 1992 года в рамках ООН и ОБСЕ и на других международных площадках Молдова постоянно поднимала вопрос о урегулировании приднестровского конфликта, но несмотря на это, конфликт остается нерешенным.

“Причины возможно кроются в отсутствии соответствующей политической воли со стороны заинтересованных сторон, существовании теневых экономических интересов ряда кругов из разных стран региона, в котором мы находимся, а также в ярко выраженном геополитическом характере приднестровской проблемы”, - добавил он.

Игорь Додон подчеркнул важность конструктивного подхода со стороны всех участников формата "5+2", уполномоченных выработать решение для урегулирования конфликта.

“Убежден, что государства-гаранты и наблюдатели приложат дополнительные усилия для быстрого выявления всеобъемлющего, мирного и устойчивого решения. Это решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ с принятием особого статуса Приднестровского региона и гарантированным обеспечением политических, экономических и социальных прав населения этого региона страны”.

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