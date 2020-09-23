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Россия. Молдова. Флаги.

Президент Молдовы: в ближайшие дни проведу беседу с высшим руководством России

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200923/31783870/dodon-v-blizhayshie-dni-provedu-besedu-s-vysshim-rukovodstvom-russia.html

Глава государства на конструктивный диалог в преддверии заседания молдавско-российской межправительственной комиссии.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На следующей неделе состоятся встречи на уровне министерств между Молдовой и Россией, заявил глава государства в ходе специального выпуска видеоблога "Президент отвечает" на общественном телеканале. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Видео: Додон выступил на заседании Генассамблеи ООН

Эти контакты с руководством РФ должны пройти накануне заседания молдавско-российской межправительственной комиссии. По словам Додона, со стороны Молдовы председателем комиссии будет министр сельского хозяйства Ион Пержу.

Как рассказал президент, стороны обсудят кредит от РФ, предоставление дизельного топлива, а также ситуацию с пандемией коронавируса и ряд социальных проектов. 

Президент отметил, что в среду между руководством министерства финансов Молдовы и представителями РФ прошли переговоры по этим вопросам.

"Надеюсь, что соглашение о предоставлении кредита в ближайшее время будет подписано, с учетом замечаний от Конституционного суда, и передано парламенту для ратификации", - заявил Додон.

Второй момент, как отметил глава государства, предполагает выделение помощи молдавским фермерам, пострадавшим от засухи. 

"Сейчас решается, в какой форме предоставят помощь. В виде дизельного топлива или денежных средств. Хочу отметить, что правительство открыло специальный счет, куда можно перечислять помощь молдавским аграриям. Желательно, чтобы поддержка была в деньгах, так она быстрее и проще дойдет до фермеров", - добавил президент. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон: в ходе предвыборной кампании не буду проводить встречи, как президент
Более того, в повестке значится важное соглашение о социальной защите, которое ждут все граждане Молдовы, которые находятся или работают в РФ. Речь идет о том, чтобы трудовые мигранты по возвращении домой смогли бы получать пенсию здесь. Это соглашение, которое готовилось 3-4 года.

Додон не уточнил, в каком формате пройдут переговоры с российским руководством.

По его словам, вся информация по этому поводу будет опубликована позднее.

Ранее глава государства заявил, что заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое было запланировано на октябрь и должно было пройти в Кишиневе, состоится в онлайн-режиме.

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