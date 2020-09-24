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ОБСЕ открыла миссию по наблюдению за выборами в Молдове

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200924/31785524/obse-otkryvaet-missiyu-po-nablyudeniyu-za-prezidentskimi-vyborami-v-moldove.html

В рамках миссии ОБСЕ мониторинг выборов в Молдове будут вести более 200 наблюдателей совместно с наблюдателями от ПАСЕ.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) официально открыло миссию по наблюдению за президентскими выборами в Молдове. Главой миссии назначена Кориэн Йонкер из Нидерландов. В 2019 году она возглавляла миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии.

Команда ОБСЕ состоит из 11 экспертов, работающими в Кишиневе, и 24 наблюдателей, которые прибудут в страну 30 сентября. Кроме того, под эгидой ОБСЕ в Молдову прибудут еще 200 наблюдателей из стран-членов организации.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Миссия будет осуществлять наблюдение за президентскими выборами на предмет их соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ, другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

В фокусе внимания окажутся и события после дня выборов. В ходе миссии эксперты планируются встречи с представителями госорганов, политических партий, с кандидатами, представителями гражданского общества и СМИ.

В день выборов члены миссии ОБСЕ будут работать совместно с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Заявление о предварительных выводах будет сделано на пресс-конференции на следующий день после голосования. Окончательный доклад ожидается через два месяца после завершения избирательного процесса.

Подчеркивается, что миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ и Миссия ОБСЕ в Молдове работают отдельно и независимо друг от друга в рамках своих мандатов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (127)

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Теги:
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