Глава ЦИК в Страсбурге обсудил поправки к Кодексу о выборах

Представители Центризбиркома и Венецианской комиссии обсудили поправки в Кодекс о выборах и проведение выборов в условиях пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Председатель ЦИК Молдовы Дорин Чимил и секретарь Центризбиркома Максим Лебединский встретились в Страсбурге с представителями Венецианской комиссии — Симоной Граната-Менгини и Пьером Гарроне.

Собеседники обсудили поправки к Кодексу о выборах РМ в контексте совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ. Основной темой дискуссии стал вопрос о принятии законопроекта до начала избирательной кампании, которая, по календарному плану ЦИК, стартует 2 октября 2020 года.

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Члены ЦИК сообщили европейским партнерам из Венецианской комиссии о ходе организации выборов в условиях пандемии COVID-19.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент ЦИК уже зарегистрировал троих кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA") и Тудор Делиу (ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК Виолетта Иванова, Игорь Додон и Майя Санду.

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

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