11:58 24 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.69
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге

Глава ЦИК в Страсбурге обсудил поправки к Кодексу о выборах

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (127)
79 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/18/31786712.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200924/31785762/glava-cik-v-strasburge-obsudil-popravki-k-kodeksu-o-vyborah.html

Представители Центризбиркома и Венецианской комиссии обсудили поправки в Кодекс о выборах и проведение выборов в условиях пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Председатель ЦИК Молдовы Дорин Чимил и секретарь Центризбиркома Максим Лебединский встретились в Страсбурге с представителями Венецианской комиссии — Симоной Граната-Менгини и Пьером Гарроне.

Собеседники обсудили поправки к Кодексу о выборах РМ в контексте совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ. Основной темой дискуссии стал вопрос о принятии законопроекта до начала избирательной кампании, которая, по календарному плану ЦИК, стартует 2 октября 2020 года.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
Ион Кику призвал политиков прекратить нападки на ЦИК
Члены ЦИК сообщили европейским партнерам из Венецианской комиссии о ходе организации выборов в условиях пандемии COVID-19.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент ЦИК уже зарегистрировал троих кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA") и Тудор Делиу (ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК Виолетта Иванова, Игорь Додон и Майя Санду.

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (127)

По теме

Руководство ЦИК обсудило с послом России грядущие выборы президента в Молдове
Фадей Нагачевский: КС блокирует реформу юстиции и блокирует страну
Теги:
ЦИК, Венецианская комиссия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: 75-я сессия Генассамблеи ООН проходит в виртуальном формате
Евросоюз предпочитает разговаривать на языке санкций: Захарова о черном списке для ЕС.
Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться