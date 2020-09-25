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Игорь Додон

Додон рассказал о своей стратегии в ходе избирательной кампании

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (128)
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Игорь Додон заявил, что знает, в чем заключаются стратегии его конкурентов на президентских выборах, и эти стратегии не совпадают с его.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопрос Sputnik, заявил, что готов в ходе избирательной кампании подписать декларацию о неиспользовании грязных технологий в предвыборной гонке. Об этом глава государства заявил в пятницу в ходе еженедельной рубрики "Президент отвечает".

Додон отметил, что "в каждой избирательной кампании такие обязательства подписываются, но никогда не соблюдаются". При этом глава государства подчеркнул, что "готов их подписать" в этой избирательной гонке.

Президент также пожаловался, что "грязная кампания уже началась и не с нашей стороны".

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Додон добавил, что знает, в чем заключаются стратегии его конкурентов на выборах. "Они не совпадают с нашими. Мы не будем вступать в дебаты и играть в пинг-понг", - сказал президент.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент ЦИК уже зарегистрировал троих кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA") и Тудор Делиу (ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК Виолетта Иванова, Игорь Додон и Майя Санду.

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (128)

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