Массовые протесты: возможны ли они в Молдове

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В Молдове нельзя исключать вероятность организации митингов, шествий и других акций после президентских выборов. Такого мнения придерживается политолог Корнел Чуря.
По словам Чури, главным триггером и поводом такого рода манифестаций может стать тема фальсификации выборов – именно этот лозунг позволил бы оппозиции вывести людей на улицы.
"Если власть будет оставаться открытой, поддерживать постоянный диалог с политическими оппонентами и сможет доказать корректность проведения голосования, тогда, возможно, мы избежим революционного сценария", - добавил эксперт.
Кто мог бы мобилизовать народ?
В настоящий момент у молдавских оппозиционных лидеров ограниченные возможности, считает Чуря.
Это связано с двумя факторами: пандемия вносит свои коррективы в организацию каких-либо массовых мероприятий, вторая причина - отсутствие ярко выраженных протестных настроений в обществе.
"Люди, конечно, недовольны нынешней ситуацией, но мы не замечаем каких-либо резких проявлений недовольства. В последнее время в Молдове прошли митинги фермеров и комбатантов (участников приднестровского конфликта и ветеранов силовых структур), но они не содержали в себе сильного накала", - подчеркнул политолог.
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Революция по-молдавски
В то же время, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что проведение так называемого Майдана чаще всего является технологией, а не чистым выражением протеста.
"Опыт показал, что подобную революцию можно организовать даже без ярких оппозиционных лидеров, как это случилось в Молдове 7 апреля 2009 года. Причем вероятность подобного сценария выше в случае победы кандидата левого толка, так как майданными технологиями лучше пользуются прозападные силы", - сказал Чуря.
Именно они могли бы заручиться максимальной поддержкой гражданского общества и использовать потенциал социальных сетей, которые больше контролируются на Западе.
"Поэтому вероятность Майдана выше в случае победы Игоря Додона, а не Майи Санду", - заключил эксперт.
Рейтинг кандидатов
В настоящий момент наибольшей электоральной поддержкой среди молдавского населения пользуются действующий глава государства и лидер партии "Действие и солидарность".
Согласно данным опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, почти треть опрошенных (30,9%) заявили, что отдали бы свой голос за Додона, за Санду готовы проголосовать 19,3%.
Со значительным отрывом за ними следуют Андрей Нэстасе и Ренато Усатый, которые получили бы 6,8% и 6,7% соответственно. За представительницу партии "Шор" Виолету Иванов готовы проголосовать 5,5%, а остальные кандидаты получили менее 2% поддержки.
Еще 17,3% респондентов сказали, что не доверяют ни одному политику или еще не определились с выбором.
В случае проведения второго тура и прохождения в него Игоря Додона и Майи Санду (кандидатов с самой большой электоральной поддержкой), действующего президента готовы поддержать 54,2% граждан, а лидера партии "Действие и солидарность" - 45,8% (от общего количества определившихся с выбором).
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.
Всего в ЦИК подали заявки 13 инициативных групп для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA") и Тудор Делиу (ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК Виолетта Иванова, Игорь Додон и Майя Санду, представители других политсил и самовыдвиженцы.
Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.
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