Массовые протесты: возможны ли они в Молдове

Республика активно готовится к президентским выборам, а в обществе постепенно нарастает напряжение. Sputnik решил разобраться в том, насколько вероятен сценарий Майдана в нашей стране после проведения голосования.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. В Молдове нельзя исключать вероятность организации митингов, шествий и других акций после президентских выборов. Такого мнения придерживается политолог Корнел Чуря.

"Подобный сценарий всегда возможен в нашем регионе, особенно на фоне неблестящих отношений с Западом, и его не стоит сбрасывать со счетов. С другой стороны, нынешняя власть делает все возможное, чтобы не допустить массовых протестов", - отметил он.

По словам Чури, главным триггером и поводом такого рода манифестаций может стать тема фальсификации выборов – именно этот лозунг позволил бы оппозиции вывести людей на улицы.

"Если власть будет оставаться открытой, поддерживать постоянный диалог с политическими оппонентами и сможет доказать корректность проведения голосования, тогда, возможно, мы избежим революционного сценария", - добавил эксперт.

© Sputnik / Rodion Proca Корнел Чуря.

Кто мог бы мобилизовать народ?

В настоящий момент у молдавских оппозиционных лидеров ограниченные возможности, считает Чуря.

Это связано с двумя факторами: пандемия вносит свои коррективы в организацию каких-либо массовых мероприятий, вторая причина - отсутствие ярко выраженных протестных настроений в обществе.

"Люди, конечно, недовольны нынешней ситуацией, но мы не замечаем каких-либо резких проявлений недовольства. В последнее время в Молдове прошли митинги фермеров и комбатантов (участников приднестровского конфликта и ветеранов силовых структур), но они не содержали в себе сильного накала", - подчеркнул политолог.

Чуря: будет ли в Молдове война компроматов перед президентскими выборами >>>

Революция по-молдавски

В то же время, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что проведение так называемого Майдана чаще всего является технологией, а не чистым выражением протеста.

"Опыт показал, что подобную революцию можно организовать даже без ярких оппозиционных лидеров, как это случилось в Молдове 7 апреля 2009 года. Причем вероятность подобного сценария выше в случае победы кандидата левого толка, так как майданными технологиями лучше пользуются прозападные силы", - сказал Чуря.

Именно они могли бы заручиться максимальной поддержкой гражданского общества и использовать потенциал социальных сетей, которые больше контролируются на Западе.

"Поэтому вероятность Майдана выше в случае победы Игоря Додона, а не Майи Санду", - заключил эксперт.

© Sputnik / Anatolii Kiriak. Протесты в Кишиневе.

Рейтинг кандидатов

В настоящий момент наибольшей электоральной поддержкой среди молдавского населения пользуются действующий глава государства и лидер партии "Действие и солидарность".

Согласно данным опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, почти треть опрошенных (30,9%) заявили, что отдали бы свой голос за Додона, за Санду готовы проголосовать 19,3%.

Со значительным отрывом за ними следуют Андрей Нэстасе и Ренато Усатый, которые получили бы 6,8% и 6,7% соответственно. За представительницу партии "Шор" Виолету Иванов готовы проголосовать 5,5%, а остальные кандидаты получили менее 2% поддержки.

Еще 17,3% респондентов сказали, что не доверяют ни одному политику или еще не определились с выбором.

В случае проведения второго тура и прохождения в него Игоря Додона и Майи Санду (кандидатов с самой большой электоральной поддержкой), действующего президента готовы поддержать 54,2% граждан, а лидера партии "Действие и солидарность" - 45,8% (от общего количества определившихся с выбором).

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон и Майя Санду.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в ЦИК подали заявки 13 инициативных групп для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала троих кандидатов в президенты. Это("Наша партия"),("Платформа DA") и(ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК, представители других политсил и самовыдвиженцы.

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

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