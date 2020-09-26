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Парламент Республики Молдова.

COVID-19 выявлен у шестого молдавского парламентария

© Sputnik / Evgheni Panasenko
Политика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1971)
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В связи с этим возникают вопросы о коллегах, с которыми она контактировала, и о перспективах работы высшего законодательного собрания.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Парламентарий Руксанда Главан после сдачи теста получила положительный результат - у нее выявлен  COVID-19. Об этом она сообщила на персональной страничке в социальной сети Facebook.

Ruxanda Glavan Руксанда Главан
© Sputnik / Евгений Панасенко
Руксанда Главан.

В публикации экс-министр здравоохранения сообщила, что получила положительный результат на коронавирус, хотя руководствовалась всеми правилами карантинной безопасности.

"К сожалению, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, и я стала пациенткой, которая проходит лечение на дому. Вчера вечером получила положительный тест - я заражена коронавирусом", - написала депутат.

Александр Гинцбург
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Главан поблагодарила всех тех, кто поделился с ней личным опытом в борьбе с инфекцией и методами ее лечения.

Ранее из 101 депутата высшего законодательного органа страны были заражены еще пять парламентариев. Речь идет о Евгении Никифорчуке, Владимире Миздренко, Арине Спэтару, Геннадии Вердеше и Адриане Лебединском.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1971)

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Теги:
парламент, карантин, коронавирус


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