COVID-19 выявлен у шестого молдавского парламентария

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Парламентарий Руксанда Главан после сдачи теста получила положительный результат - у нее выявлен COVID-19. Об этом она сообщила на персональной страничке в социальной сети Facebook.
В публикации экс-министр здравоохранения сообщила, что получила положительный результат на коронавирус, хотя руководствовалась всеми правилами карантинной безопасности.
"К сожалению, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, и я стала пациенткой, которая проходит лечение на дому. Вчера вечером получила положительный тест - я заражена коронавирусом", - написала депутат.
Ранее из 101 депутата высшего законодательного органа страны были заражены еще пять парламентариев. Речь идет о Евгении Никифорчуке, Владимире Миздренко, Арине Спэтару, Геннадии Вердеше и Адриане Лебединском.
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