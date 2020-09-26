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Габриела Куевас Баррон.

Председатель Межпарламентского союза: недельный визит в Молдову - подробности

© Sputnik / Евгений Биятов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200926/31815721/predsedatel-mezhparlamentskogo-soyuza-pribyvaet-v-kishinev-podrobnosti.html

В субботу в молдавскую столицу прибыла высокий представитель значимой международной организации, она встретится с первыми лицами государства.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В Молдову прибыла председатель Межпарламентского союза (МПС) - речь идет о мексиканском политике Габриеле Куевас Баррон, которая побудет в республике с 26 сентября по 2 октября. 

В рамках рабочего визита, она встретится со спикером высшего законодательного органа Молдовы Зинаидой Гречаной, а также с группой депутатов, которые представляют республику в МПА.

Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий законодательных собраний мира. Насчитывает 178 государств-членов. 11 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС. Штаб-квартира находится в Женеве.

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главной задачей встреч высокопоставленной гостьи станет укрепление сотрудничества между Молдовой и Международным межпарламентским союзом. Также будет рассматриваться вопрос об интенсификации отношений с Мексикой. 

Баррон представит в Кишиневе юбилейную книгу, изданную к 130-летию Международного межпарламентского союза. 

Молдова стала полноправным членом Межпарламентского союза в 1992 году.

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Теги:
Кишинев, визит, парламент


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