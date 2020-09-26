Сколько участков откроют за рубежом на выборах президента Молдовы - детали

На заседании Центральной избирательной комиссии в субботу были рассмотрены два вопроса - открытие участков за рубежом и создание возможности для волеизъявления жителей приднестровского региона, которые хотят поучаствовать в выборах президента.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. По решению парламента Молдовы, президентские выборы в стране пройдут 1 ноября текущего года, а местоположение избирательных участков, как внутри республики, так и за ее пределами, должно быть определено до 28 сентября.

Избирательная кампания начнется 2 октября.

На заседании ЦИК в субботу члены комиссии предложили открыть за границей 139 участков для голосования.

Это - значительно меньше, чем было озвучено ранее - до этого Центризбирком планировал, что их будет 202.

Избирателям из Левобережья Днестра будет предоставлена возможность сделать свой выбор на 42 участках.

В соответствии с решением ЦИК, с понедельника начнется подготовка к процессу голосования, будут согласованы вопросы оборудования участков и организации процедуры волеизъявления.

На президентских выборах 1 ноября избирательные участки будет запрещено открывать в детских садах и в студенческих общежитиях на территории Молдовы.

В школах избирательные участки откроются в обычном режиме, но каникулы для учеников продлят, чтобы дать время на дезинфекцию помещений после выборов.

Всего желание участвовать в выборах президента Молдовы проявили 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала троих кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA") и Тудор Делиу (ЛДПМ).

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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