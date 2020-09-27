13:20 27 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Майя Санду.

Президентские выборы: что ждет страну в случае победы правого кандидата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (131)
294 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200927/31794421/prezidentskie-vybory-chto-zhdet-stranu-v-sluchae-pobedy-pravogo-kandidata.html

Молдова готовится к выборам главы государства. К каким последствиям для политической жизни страны может привести успех оппозиционной фигуры, рассказал эксперт.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Победа на президентских выборах кандидата с правыми взглядами может спровоцировать масштабный политический кризис в Молдове. Такого мнения придерживается журналист Виктор Никитуш.

Victor Nichituș
© Sputnik / Mihai Caraus.
Виктор Никитуш.

В этом случае велика вероятность того, что будущий глава государства столкнется с серьезными проблемами в выполнении своих предвыборных обещаний.

"Если, например, победу одержит Майя Санду, то она, скорее всего, захочет отправить в отставку действующее правительство и спровоцировать досрочные парламентские выборы. Но эта процедура находится в компетенции парламента, а не главы государства. ", – отметил Никитуш.

По его словам, президент в данном случае – лишь звено в политической цепи и далеко не самое определяющее.

ЦИК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сколько участков откроют за рубежом на выборах президента Молдовы - детали

Президенту с правыми взглядами придется сотрудничать с парламентом, в котором большинство депутатов представляют партии левого толка, что во многом осложнит процесс управления страной.

"В случае если Санду будет избрана президентом, возможны два сценария. Первый: реконфигурация парламентского большинства и формирование нового правительства. Второй: социалисты и демократы сохранят контроль над законодательным органом, а президент правого толка будет вынужден сотрудничать с нелояльным ему кабинетом министров", – заключил эксперт.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в ЦИК подали заявки 13 инициативных групп для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Флаги ОБСЕ
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
ОБСЕ открыла миссию по наблюдению за выборами в Молдове
На данный момент Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала троих кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA") и Тудор Делиу (ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК Виолетта Иванова, Игорь Додон и Майя Санду, представители других политсил и самовыдвиженцы.

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (131)

По теме

Президентские выборы в Молдове: какие сюрпризы ждут кандидатов
Чуря: будет ли в Молдове война компроматов перед президентскими выборами


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом.
Фото - Авиакатастрофа под Харьковом
Медсестра в 81 год стала добровольцем испытаний вакцины от коронавируса.
Призвание и долг: 81-летняя медсестра - доброволец испытаний вакцины от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться