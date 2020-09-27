Президентские выборы: что ждет страну в случае победы правого кандидата

Молдова готовится к выборам главы государства. К каким последствиям для политической жизни страны может привести успех оппозиционной фигуры, рассказал эксперт.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Победа на президентских выборах кандидата с правыми взглядами может спровоцировать масштабный политический кризис в Молдове. Такого мнения придерживается журналист Виктор Никитуш.

© Sputnik / Mihai Caraus. Виктор Никитуш.

В этом случае велика вероятность того, что будущий глава государства столкнется с серьезными проблемами в выполнении своих предвыборных обещаний.

"Если, например, победу одержит Майя Санду, то она, скорее всего, захочет отправить в отставку действующее правительство и спровоцировать досрочные парламентские выборы. Но эта процедура находится в компетенции парламента, а не главы государства. ", – отметил Никитуш.

По его словам, президент в данном случае – лишь звено в политической цепи и далеко не самое определяющее.

Президенту с правыми взглядами придется сотрудничать с парламентом, в котором большинство депутатов представляют партии левого толка, что во многом осложнит процесс управления страной.

"В случае если Санду будет избрана президентом, возможны два сценария. Первый: реконфигурация парламентского большинства и формирование нового правительства. Второй: социалисты и демократы сохранят контроль над законодательным органом, а президент правого толка будет вынужден сотрудничать с нелояльным ему кабинетом министров", – заключил эксперт.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в ЦИК подали заявки 13 инициативных групп для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала троих кандидатов в президенты. Это("Наша партия"),("Платформа DA") и(ЛДПМ). Кроме того, документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах подали в ЦИК, представители других политсил и самовыдвиженцы.

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

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