Президент РМ Игорь Додон обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор в стране с призывом "не переносить конфликт на территорию Молдовы".

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня и возвращению к переговорам. Об этом глава республики заявил в понедельник на брифинге после совместного заседания с премьером и спикером парламента.

"Нас беспокоит то, что происходит в Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Обе страны — дружественные для Молдовы, и у нас хорошие контакты в том числе и на самом высоком уровне. Мы призываем остановить огонь, призываем к спокойствию и миру", — сказал Додон.

Президент обратился также к представителям азербайджанской и армянской диаспор, которые проживают в Молдове.

"Я встречался с представителями обеих диаспор и подчеркнул, что мы государство, в котором множество национальностей живут в мире. Понимаем, что ситуация непростая, эмоций много, но я обращаюсь к вам — дорогие граждане, азербайджанцы и армяне — не переносите этот конфликт на территорию Молдовы, сохраняйте спокойствие. Давайте обойдемся без протестов и без дестабилизации", — заявил глава государства.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга.

Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Власти Армении и Азербайджана ввели в стране военное положение. В Армении объявлена мобилизация.

Российский МИД призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. В воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна. Президент РФ призвал не допустить эскалации в Карабахе. Москва продолжит посреднические усилия.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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