Президент РМ назвал заявления о фальсификациях на выборах "лишенными смысла"

Президент Молдовы прокомментировал заявления некоторых политических партий о якобы фальсификациях, повлиявших на решение ЦИК о числе избирательных участков за рубежом.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Заявления о фальсификациях при утверждении числа избирательных участков за рубежом "лишены смысла", заявил Игорь Додон на брифинге в понедельник.

"Видел разные декларации о фальсификациях. Мы знаем, какова логика этих деклараций", — сказал президент.

Додон подчеркнул, что члены ЦИК практически единогласно, восемь из девяти, проголосовали за утверждение числа избирательных участков за рубежом, в том числе и представители оппозиции. В России будет открыто 17 участков, в то время как в Италии — 30, а в целом в ЕС — более 86 участков. В этой ситуации нельзя сказать, что на западе или на востоке кто-то получает более выгодные условия.

"Эти декларации [о фальсификациях] лишены смысла. Кто-то думает, что проиграет выборы, и уже на этом этапе заявляет о фальсификациях", — заявил Додон.

Президент Молдовы сообщил, что обратился к партнерам Молдовы на западе и востоке с призывом прислать как можно больше наблюдателей на выборах президента РМ, как на участки за границей, так и внутри страны.

Участки за рубежом — что решила ЦИК

На заседании Центризбиркома в субботу предложено открыть за рубежом 139 участков для голосования на выборах президента Молдовы, которые состоятся 1 ноября.

Это меньше, чем предусматривалось ранее — прежде ЦИК называла цифру в 202 участка. Вместе с тем, в ряде стран, в том числе в США, участков будет больше, чем на выборах главы государства в ноябре 2016 года.

Больше всего участков планируют открыть в Италии – 30. В России – 17, в Румынии – 13, в США – 12.

Избиратели из Приднестровья смогут проголосовать на 42 участках.

Адреса участков, в том числе за границей, определят до 28 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova