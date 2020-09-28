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Президент РФ В. Путин на встрече с президентом РМ И. Додоном, архивное фото.

Заявлено о проведении переговоров Игоря Додона и Владимира Путина

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200928/31832828/zayavleno-o-provedenii-peregovorov-igorya-dodona-i-vladimira-putina.html

Пресс-служба Кремля подтвердила информацию, согласно которой между президентом Молдовы Игорем Додоном и российским лидером Владимиром Путиным пройдут переговоры в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Переговоры в режиме видеосвязи пройдут между президентом Республики Молдова Игорем Додоном и его российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию представил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости

"Сегодня запланирована видеоконференция с президентом республики Молдова Додоном. Тоже, по сути, полноформатные переговоры - один на один, но посредством видеоселектора", - сказал Песков журналистам.

Ранее Игорь Додон отмечал, что надеется на беседу с руководством России, но не уточнил, когда и в каком формате она пройдет.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: заседание молдавско-российской межправкомиссии пройдет онлайн

Молдавско-российские экономические отношения определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы наблюдает молдавско-российская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, она работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Нашу страну в рамках комиссии представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу, сопредседателем со стороны России является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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