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Владимир Путин и Игорь Додон.

Видео: Додон о диалоге с Путиным: констатировали восходящую динамику отношений

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Молдова-Россия: переговоры на высшем уровне (44)
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Sputnik Молдова
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Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках стратегического партнерства.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел беседу в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках стратегического партнерства. Они констатировали продолжающуюся восходящую динамику двусторонних отношений, невзирая на пандемический кризис.

В ходе диалога собеседники уделили особое внимание некоторым актуальным темам. В частности, 1 октября состоится Молдавско-российский экономический форум в режиме телемоста, а 2 октября пройдет заседание в формате видеоконференции Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Обсудили с российским лидером процесс переговоров о получении Молдовой российского кредита в размере 200 миллионов евро. Говорили о подписании соглашения о социальной защите, о предоставлении Россией гуманитарной помощи на приобретение сельхозпроизводителями Молдовы 20 тысяч тонн дизельного топлива – для этого российская сторона готова выделить 500 миллионов рублей, а первый транш может быть перечислен в ближайшие дни", - написал Додон на своей странице в Facebook. 

При этом Додон подтвердил интерес молдавской стороны к поставкам российской вакцины от коронавируса, после того как она пройдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон .Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Никольский
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"Озвучил российскому руководству мою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в России, прибыть к месту учебы. В этом же контексте попросил президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами", - добавил молдавский лидер. 

По итогам переговоров, президенты пришли к соглашению о том, что по всем этим договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами России и Молдовы.

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Тема:
Молдова-Россия: переговоры на высшем уровне (44)

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