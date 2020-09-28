Видео: Додон о диалоге с Путиным: констатировали восходящую динамику отношений

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел беседу в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках стратегического партнерства. Они констатировали продолжающуюся восходящую динамику двусторонних отношений, невзирая на пандемический кризис.

В ходе диалога собеседники уделили особое внимание некоторым актуальным темам. В частности, 1 октября состоится Молдавско-российский экономический форум в режиме телемоста, а 2 октября пройдет заседание в формате видеоконференции Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Обсудили с российским лидером процесс переговоров о получении Молдовой российского кредита в размере 200 миллионов евро. Говорили о подписании соглашения о социальной защите, о предоставлении Россией гуманитарной помощи на приобретение сельхозпроизводителями Молдовы 20 тысяч тонн дизельного топлива – для этого российская сторона готова выделить 500 миллионов рублей, а первый транш может быть перечислен в ближайшие дни", - написал Додон на своей странице в Facebook.

При этом Додон подтвердил интерес молдавской стороны к поставкам российской вакцины от коронавируса, после того как она пройдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

"Озвучил российскому руководству мою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в России, прибыть к месту учебы. В этом же контексте попросил президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами", - добавил молдавский лидер.

По итогам переговоров, президенты пришли к соглашению о том, что по всем этим договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами России и Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova