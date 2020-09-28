20:26 28 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.86
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Игорь Додон

ЦИК: Додон официально зарегистрирован кандидатом на выборах президента

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (132)
7410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/02/31515874.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200928/31837583/cec-dodona-ofitsialno-zaregistrirovali-kandidatom-na-post-prezidenta.html

Прошедших процедуру регистрации в ЦИК претендентов на высшую должность в государстве стало четверо: еще один из них - действующий глава страны.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Действующего президента Молдовы Игоря Додона официально зарегистрировали в качестве независимого кандидата на предстоящих президентских выборах 1 ноября 2020 года. Такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в понедельник. 

"Комиссия зарегистрировала электоральные символы для печати в бюллетенях для голосования, подтвердила представителей с совещательным голосом в ЦИК и лиц, ответственных за финансирование (казначеев) соответствующего конкурента на выборах", - отметили на заседании Центризбиркома.

Эмблемой нового кандидата будет белый квадрат с черным контуром, внутри которого также черным вписано имя Игоря Додона. 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президентские выборы в Молдове: какие сюрпризы ждут кандидатов

Первыми официально зарегистрированными кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый. Это произошло 13 сентября.

А накануне ЦИК отказал в регистрации лидеру Pro Moldova.Такое решение приняли в связи с выявленными нарушениями в подписных листах, которые представила инициативная группа Андриана Канду. Среди нарушений — данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано.

А 19 сентября зарегистрировали кандидата от ЛДПМ - Тудора Делиу. 

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (132)

По теме

ЦИК: Додон подал документы для регистрации кандидатом на выборах президента
Иванова подала в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения на пост президента
Глава ЦИК в Страсбурге обсудил поправки к Кодексу о выборах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туристы у колеса обозрения в Припяти.
Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Как завершились учения “Кавказ-2020” и почему Запад опять обвиняет Россию в подготовке агрессии.
Видео: Завершение учений “Кавказ-2020” и западные обвинения России в подготовке агрессии
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться