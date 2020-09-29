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Парламент

Еще один депутат молдавского парламента заразился новым коронавирусом

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200929/31843423/esche-odin-deputat-zarazilsya-koronavirusom-o-kom-rech.html

Все больше членов высшего законодательного собрания стали получать положительный результат на COVID-19. В связи с этим возникают вопросы дальнейшей работы парламента.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. У депутата парламента от Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ выявлен коронавирус. Об этом сообщил сам парламентарий на своей странице в Facebook. 

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenko
COVID-19 выявлен у шестого молдавского парламентария

Фуркулицэ рассказал, что заболевание протекает в легкой форме, поэтому лечение проходит на дому. 

"Чувствую себя хорошо. Ежедневно общаюсь с коллегами по партии. Надеюсь, что скоро с божьей помощью вернусь к работе в нормальном режиме", - написал Фуркулицэ.

Он отметил, что готов к работе и сделает все для достижения успеха на президентских выборах. 

Также Фуркулицэ поблагодарил всех, кто пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления.

"В то же время я молюсь богу, чтобы он помог нам как можно скорее избавиться от пандемии. Здоровья всем", - добавил депутат. 

Ранее стало известно, что COVID-19 выявлен у депутата Руксанды Главан. 

Всего из 101 депутата высшего законодательного органа страны были заражены еще пять парламентариев. Речь идет о Евгении Никифорчуке, Владимире Миздренко, Арине Спэтару, Геннадии Вердеше и Адриане Лебединском.

На эту проблему обратил внимание и президент Молдовы Игорь Додн в понедельник после заседания с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной. 

Он отметил, что парламенту предстоит принять решение, как будет работать высший законодательный орган в такой ситуации. 

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