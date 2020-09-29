ЦИК сообщила, сколько участков будут открыты на президентских выборах

По сообщению Центризбиркома, больше всего пунктов для голосования на выборах главы государства появится в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. На президентских выборах 1 ноября в Молдове будут открыты 2143 избирательных участка, сообщила ЦИК.

Из них за рубежом создано 139 участков. Еще 42 — для голосования жителей Приднестровья из населенных пунктов на левом берегу Днестра, муниципия Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района.

Больше всего, 305 участков, будут открыты в избирательном округе № 1 в Кишиневе, который включает в себя районы и пригороды столицы.

До 6 октября предстоит создать избирательные бюро, сообщает Центризбирком.

Как будут проходить выборы президента

Всего желание участвовать в выборах президента Молдовы проявили 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (ЛДПМ), Игорь Додон (независимый).

Представителю партии "Pro Moldova" Андриану Канду Центризбирком отказал в приеме документов из-за нарушений, обнаруженных Центризбиркомом в подписных листах. Канду обжаловал решение ЦИК в суде.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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