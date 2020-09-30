Встреча Додона и посла России: обсудили предстоящие совместные мероприятия

В ближайшее время состоится молдавско-российский экономический форум и онлайн-заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Именно эти вопросы обсудили президент и посол.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Президент Молдовы провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили большой круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, дали высокую оценку состоявшемуся на днях разговору молдавского лидера в формате видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

"Говорили с послом России о предстоящем проведении молдавско-российского экономического форума (телемост) 1 октября и онлайн-заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 2 октября", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, они пришли к единому мнению о том, что проведение этих двух мероприятий, несмотря на пандемический кризис, придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства Молдовы и России.

Ранее состоялся диалог между Додоном и Путиным. Они обговорили наиболее актуальные вопросы повестки, включая переговоры по российскому кредиту в размере 200 миллионов евро, гуманитарную помощь молдавским фермерам, получение авторизованной вакцины от коронавируса, а также возможное возобновление авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.

В ближайшее время эти и другие темы обсудят премьер-министры Молдовы и России.

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