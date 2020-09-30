Майя Санду официально зарегистрирована кандидатом на пост президента Молдовы

Решение вынесено после проверки подписных листов, в которых около 25 тысяч избирателей письменно подтвердили оказываемую ей поддержку.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду в качестве кандидата на президентских выборах 1 ноября. Ее избирательным символом будет ее имя. Представлять Санду в ЦИКе будет экс-министр юстиции Олеся Стамате.

"ЦИК постановляет зарегистрировать Майю Санду в качестве кандидата от партии "Действие и солидарность" на предстоящих президентских выборах 1 ноября 2020 года, избирательный символ кандидата, а также представителя с совещательным голосом в ЦИК и лица, ответственного за финансирование (казначея) соответствующего конкурента на выборах", - объявил председатель ЦИК.

Как рассказал в ходе заседания член ЦИК Серджиу Гурдуза, 22 сентября Санду подала в ЦИК заявление о регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах 1 ноября 2020 года и подписные листы, в которых содержались около 25 тысяч подписей в свою поддержку.

В результате проверки более 2 500 подписей были признаны недействительными. В то же время ЦИК признала 20 тысяч подписей действительными, после чего Центризбирком прекратил проверку.

Первыми официально зарегистрированными кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый. Это произошло 13 сентября.

А накануне ЦИК отказал в регистрации лидеру Pro Moldova. Такое решение приняли в связи с выявленными нарушениями в подписных листах, которые представила инициативная группа Андриана Канду. Среди нарушений — данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано.

А 19 сентября зарегистрировали кандидата от ЛДПМ - Тудора Делиу.

ЦИК зарегистрировал 28 сентября действующего президента Молдовы Игоря Додона в качестве независимого кандидата.

29 сентября ЦИК зарегистрировал пятого по счету кандидата - представителя партии "Шор", Виолетту Иванову.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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