Попытка №2: Почему у властей с первого раза не получилось начать пересмотр Конституции

Правительство Молдовы повторно утвердило проект изменений Конституции, который должен был дать старт реформе юстиции в стране. Ранее точно такой же проект заблокировал КС.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Конституционный суд Республики Молдова (КС) на минувшей неделе вновь продемонстрировал свою способность существенно влиять на внутреннюю политику страны. Судьи КС заблокировали правительственный проект реформы системы юстиции. Судьи обвинили правительство в нарушении процедуры пересмотра Основного закона, а также дали отрицательный отзыв на некоторые нововведения. Представители молдавского правительства в ответ заявили, что судьи КС блокируют значимые для страны реформы, а значит мешают переговорам о финансовой поддержке Молдовы со стороны ЕС и МВФ.

Спустя неделю после оглашения вердикта Конституционного суда, правительство утвердило проект изменений еще раз, внеся в него лишь некоторые редакционные изменения.

В кабмине рассчитывают, что на этот раз КС согласится с предложениями и пропустит законопроект в парламент.

Что предлагает правительство?

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан в соответствии с обязательствами Молдовы, вытекающими из Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Предложенные изменения, по замыслу их авторов, должны способствовать укреплению независимости и прозрачности системы юстиции.

Главное в проекте правительства:

Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается до достижения пенсионного возраста.

Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций. © Sputnik / Miroslav Rotari Спикер парламента и премьер сделали заявление о Конституции Молдовы

Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.

Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.

Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей. Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом. Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.

Члены ВСМ избираются на шесть лет, без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.

После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета

С чем не согласился Конституционный суд?

Во-первых, он обнаружил, что поданный на рассмотрение проект изменений отличается от того, который был принят правительством в январе 2020 года. В решении КС говорится, что проект был дополнен положениями, за которые правительство не голосовало. К решению КС прилагается особое мнение судьи Сергея Цуркану, который пишет, что проект правительства вообще не должен был рассматриваться по этой причине.

Были у суда замечания и по существу документа. КС не согласился с нововведением, согласно которому президент может один раз отклонить предложенного ВСМ кандидата на должность судьи. По мнению Суда, ВСМ принадлежит главенствующая роль в назначении судей, а любое отклонение от этого принципа является нарушением Конституции.

КС справедливо раскритиковал способ назначения парламентом шестерых членов ВСМ. Согласно проекту, члены ВСМ назначаются парламентом ⅗ голосов депутатов, а если с первой попытки их избрать не удалось, то парламент вправе принять закон, упрощающий назначение новых членов ВСМ. По мнению КС, такая процедура может привести к тому, что описанный в Конституции механизм (избрание ⅗ голосов) не будет использоваться вовсе.

КС также назвал слишком расплывчатой и неясной формулировку “не являются политически аффилированными”.

Конституционный суд назвал не соответствующими Конституции и положения о досрочном прекращении мандата нынешних членов ВСМ после вступления в силу изменений.

На брифинге по итогам заседания Конституционного суда председатель инстанции Домника Маноле заявила журналистам, что теперь правительство обязано устранить все недостатки проекта на которые указал КС и снова обратится за отзывом. По ее словам, только после положительного отзыва суда на проект, он может быть рассмотрен в парламенте.

В тот же день министр юстиции Фадей Нагачевский обвинил Конституционный суд в блокировании реформы юстиции, которая, по словам министра, должна была начаться с изменения Конституции.

Глава Минюста назвал неубедительными доводы КС и заявил, что проект был "до запятых" согласован с Венецианской комиссией и международными партнерами". Более того, Нагачевский отметил, что КС негативно оценил, в том числе те поправки, которые предложила внести Венецианская комиссия.

Спустя неделю после оглашения вердикта суда правительство повторно утвердило проект изменений в Конституцию без особых изменений. Как заявил журналистам Нагачевский, после публикации в Официальном Мониторе правительство повторно направит проект в КС. В своем выступлении Нагачевский сослался на пресс-релиз совета Европы, который подтвердил, что проект изменений в Конституцию был одобрен Венецианской комиссией. Более того, перед повторным одобрением законопроекта в правительстве, с разницей в один день КС посетили послы США и Евросоюза.

Почему вердикт суда обязателен для парламента и причем здесь прямые президентские выборы?

Согласно статье 141 Конституции Молдовы, проекты конституционных законов представляются парламенту только вместе с заключением Конституционного суда, принятым не менее чем четырьмя судьями. При этом Конституция не требует, чтобы проект изменений основного закона в обязательном порядке сопровождался положительным отзывом Конституционного суда. Более того, на протяжении долгих лет сам суд рассматривал изменения в Конституцию только на предмет соответствия пределам пересмотра и не давал оценку предлагаемым нормам по существу.

По словам эксперта в области права Теодора Кырнаца, дело в том, что в практике КС существует решение, которое обязывает инициаторов пересмотра Конституции руководствоваться отзывом КС.

"У нас есть решение суда 2016 года, на основании которого отзывы Конституционного суда обязательны для парламента и правительства и для всех тех, кто инициирует пересмотр Конституции. На основании этого решения был отменен закон о внесении изменений в Конституцию об избрании президента в парламенте. Поэтому с 2016 года отзыв Конституционного суда обязателен для всех".

Цитата, из постановления Конституционного суда от 4 марта 2016: "После вынесения заключения Конституционного суда не допускаются изменения в текст законопроекта о пересмотре Конституции. Игнорирование или превышение пределов заключения могут стать основанием для отмены внесенных изменений".

Напомним, что решением от 4 марта 2016 года Конституционный суд Республики Молдова отменил внесенные в Конституцию изменения 15-летней давности и вернул прямые президентские выборы. На основании этого решения осенью того же года в Молдове были организованы всенародные выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Игорь Додон.

По иронии судьбы, одним из препятствий для осуществления реформы юстиции, запущенной властями, стало то же решение Конституционного суда, которое привело в президентское кресло Игоря Додона.

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