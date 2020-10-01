МИДЕИ: Молдова не ведет диалога о размещении беженцев с Ближнего Востока

В международной прессе появились сообщения, что в правительстве Великобритании изучали возможность разместить в Молдове беженцев из зон ближневосточного конфликта. Внешнеполитическое ведомство республики выступило с заявлением.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ (МИДЕИ) выступили с пояснением относительно публикации The Guardian о намерениях разместить центр беженцев с Ближнего Востока в Молдове.

"Подобные темы не входят в повестку диалога Республики Молдова с другими государствами, включая Великобританию. Молдова не заключала каких-либо соглашений с зарубежными партнерами в этой области",— говорится в сообщении МИДЕИ.

В британском издании была опубликована статья, где сообщается, что правительство Великобритании "в течение нескольких недель работало над "подробными планами", в том числе над сметой затрат на строительство лагерей для беженцев на островах в южной части Атлантического океана, а также в Молдове, Марокко и Папуа-Новой Гвинее.

Журналисты The Guardian ссылаются на поступившие в редакцию документы МИД Великобритании. По сообщению издания, в британском внешнеполитическом ведомстве раскритиковали эти предложения.

Отвергая идею отправки лиц, ищущих убежища, в Молдову, чиновники министерства иностранных дел Великобритании указывали на затяжной приднестровский конфликт, а также на "повсеместную коррупцию".

"Центр размещения беженцев зависит от надежного, прозрачного и заслуживающего доверия сотрудничества со стороны судебной системы принимающей страны, в Молдове мы бы не смогли на это рассчитывать", - цитирует The Guardian заключения Даунинг-стрит.

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