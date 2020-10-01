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Голосование в Варнице. Архивное фото

На выборы президента Молдовы приднестровцы поедут без разрешения Оперштаба

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (139)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201001/31876613/na-vybory-prezidenta-moldovy-pridnestrovtsy-poedut-bez-razresheniya-opershtaba.html

Принято решение о том, что жители Приднестровья, желающие проголосовать на выборах президента Молдовы, смогут попасть на правый берег без обращения в Оперштаб.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. Жители Приднестровья, владеющие молдавским гражданством, в день выборов президента Молдовы получат право свободно пересечь границу, без специального разрешения Оперштаба. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба Приднестровья по профилактике и недопущению распространения вируса.

Как подчеркнули в Оперштабе, данная мера принята, исходя из обращений, поступавших от граждан.

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Приднестровье попросило молдавскую сторону открыть избирательные участки вблизи границы и обеспечить соблюдение всех мер безопасности в связи с пандемией.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (139)

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Теги:
выборы президента, выборы, Приднестровье


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