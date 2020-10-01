На выборы президента Молдовы приднестровцы поедут без разрешения Оперштаба

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. Жители Приднестровья, владеющие молдавским гражданством, в день выборов президента Молдовы получат право свободно пересечь границу, без специального разрешения Оперштаба. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба Приднестровья по профилактике и недопущению распространения вируса.
Как подчеркнули в Оперштабе, данная мера принята, исходя из обращений, поступавших от граждан.
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.
Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.
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