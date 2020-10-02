В Молдове стартует избирательная кампания по выборам президента страны

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Молдове в пятницу стартует избирательная кампания, приуроченная к выборам президента, которые назначены на первый день ноября.
В четверг был последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Молдовы. Согласно молдавскому законодательству, каждый претендент на должность президента должен собрать около 25 тысяч подписей в свою поддержку, после чего его допускают к электоральной гонке.
Кандидаты
Изначально об участии в выборах заявили 13 претендентов. Шестеро в настоящий момент зарегистрированы ЦИК в качестве кандидатов: Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (ЛДПМ), Игорь Додон (независимый), Виолетта Иванова (Партия "ШОР") и Майя Санду (Партия "Действие и солидарность").
Четверо претендентов, которые изначально заявляли о своем желании баллотироваться на пост главы государства – Александр Калинин, Ион Косташ, Константин Оборок и Сергей Тома – не сумели собрать достаточное число подписей и, таким образом, сошли с дистанции.
Окончательный список кандидатов станет известен 8 октября.
Дела судебные
Лидер Партии "Pro Moldova" Андриан Канду получил отказ в регистрации. Причина – нарушения, обнаруженные Центризбиркомом в подписных листах, которые представила инициативная группа политика.
Среди нарушений – данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано.
Канду обжаловал это решение в суде: в настоящий момент дело дошло до Высшей судебной палаты.
Манипуляции в молдавских СМИ: каким источникам можно доверять перед выборами >>>
Как пройдет волеизъявление в условиях пандемии
По данным ЦИК, всего для голосования на выборах президента Молдовы будут открыты 2143 избирательных участка. Из них 139 – за границей и 42 – в Приднестровье.
Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).
В школах они откроются в обычном режиме, но каникулы для учеников продлят, чтобы дать время на дезинфекцию помещений после выборов.
В условиях пандемии коронавируса Центризбирком уделит особое внимание обеспечению безопасности в процессе голосования.
"Для организации и проведения выборов на должность президента Молдовы, назначенных на 1 ноября 2020 года, ЦИК объявляет закупку защитных средств для предотвращения распространения COVID-19", – сказано в заявлении структуры.
Этический кодекс
По приглашению ЦИК первые три кандидата на должность президента и некоторые молдавские СМИ подписали Кодекс проведения и освещения избирательной кампании.
Документ предполагает:
- осуществление кампании в условиях равной конкуренции;© Sputnik / Osmatesco
- объективное информирование граждан относительно электоральных процессов;
- обеспечение свободы политического участия и уважения достоинства всех участников;
- создание атмосферы доверия и взаимного уважения между подписантами.
Центризбирком призвал всех зарегистрированных кандидатов, а также средства массовой информации подписать и соблюдать положения Этического кодекса по проведению и освещению избирательной кампании на всеобщих президентских выборах 1 ноября 2020 года.
Что надо знать о выборах президента
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>