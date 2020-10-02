В Молдове стартует избирательная кампания по выборам президента страны

Нынешней осенью Молдова будет выбирать главу государства. Как пройдет предвыборная кампания в условиях пандемии, и что необходимо знать избирателям о главном политическом событии года?

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Молдове в пятницу стартует избирательная кампания, приуроченная к выборам президента, которые назначены на первый день ноября.

В четверг был последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Молдовы. Согласно молдавскому законодательству, каждый претендент на должность президента должен собрать около 25 тысяч подписей в свою поддержку, после чего его допускают к электоральной гонке.

Кандидаты

Двое – Октавиан Цыку (Партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (Политическое движение "UNIREA") – подали документы на рассмотрение в ЦИК. В течение 7 дней ведомство должно принять решение об их регистрации: если в Центризбиркоме не найдут нарушений в подписных листах, то оба политика официально присоединятся к гонке за кресло президента.

Четверо претендентов, которые изначально заявляли о своем желании баллотироваться на пост главы государства – Александр Калинин, Ион Косташ, Константин Оборок и Сергей Тома – не сумели собрать достаточное число подписей и, таким образом, сошли с дистанции.

Окончательный список кандидатов станет известен 8 октября.

Дела судебные

Лидер Партии "Pro Moldova" Андриан Канду получил отказ в регистрации. Причина – нарушения, обнаруженные Центризбиркомом в подписных листах, которые представила инициативная группа политика.

Среди нарушений – данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано.

Канду обжаловал это решение в суде: в настоящий момент дело дошло до Высшей судебной палаты.

Манипуляции в молдавских СМИ: каким источникам можно доверять перед выборами >>>

Как пройдет волеизъявление в условиях пандемии

По данным ЦИК, всего для голосования на выборах президента Молдовы будут открыты 2143 избирательных участка. Из них 139 – за границей и 42 – в Приднестровье.

Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

На президентских выборах 1 ноября избирательные участки будет запрещено открывать в детских садах и в студенческих общежитиях на территории Молдовы.

В школах они откроются в обычном режиме, но каникулы для учеников продлят, чтобы дать время на дезинфекцию помещений после выборов.

В условиях пандемии коронавируса Центризбирком уделит особое внимание обеспечению безопасности в процессе голосования.

"Для организации и проведения выборов на должность президента Молдовы, назначенных на 1 ноября 2020 года, ЦИК объявляет закупку защитных средств для предотвращения распространения COVID-19", – сказано в заявлении структуры.

Этический кодекс

По приглашению ЦИК первые три кандидата на должность президента и некоторые молдавские СМИ подписали Кодекс проведения и освещения избирательной кампании.

Документ предполагает:

© Sputnik / Osmatesco Жук: каких сюрпризов нам ждать от предстоящих выборов

объективное информирование граждан относительно электоральных процессов;

обеспечение свободы политического участия и уважения достоинства всех участников;

создание атмосферы доверия и взаимного уважения между подписантами.

Центризбирком призвал всех зарегистрированных кандидатов, а также средства массовой информации подписать и соблюдать положения Этического кодекса по проведению и освещению избирательной кампании на всеобщих президентских выборах 1 ноября 2020 года.

Что надо знать о выборах президента

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova