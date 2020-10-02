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Центральная избирательная комиссия

В Молдове стартует избирательная кампания по выборам президента страны

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (142)
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Нынешней осенью Молдова будет выбирать главу государства. Как пройдет предвыборная кампания в условиях пандемии, и что необходимо знать избирателям о главном политическом событии года?

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Молдове в пятницу стартует избирательная кампания, приуроченная к выборам президента, которые назначены на первый день ноября.

В четверг был последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Молдовы. Согласно молдавскому законодательству, каждый претендент на должность президента должен собрать около 25 тысяч подписей в свою поддержку, после чего его допускают к электоральной гонке.

Кандидаты

Изначально об участии в выборах заявили 13 претендентов. Шестеро в настоящий момент зарегистрированы ЦИК в качестве кандидатов: Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (ЛДПМ), Игорь Додон (независимый), Виолетта Иванова (Партия "ШОР") и Майя Санду (Партия "Действие и солидарность").

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
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Двое – Октавиан Цыку (Партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (Политическое движение "UNIREA") – подали документы на рассмотрение в ЦИК. В течение 7 дней ведомство должно принять решение об их регистрации: если в Центризбиркоме не найдут нарушений в подписных листах, то оба политика официально присоединятся к гонке за кресло президента.

Четверо претендентов, которые изначально заявляли о своем желании баллотироваться на пост главы государства – Александр Калинин, Ион Косташ, Константин Оборок и Сергей Тома – не сумели собрать достаточное число подписей и, таким образом, сошли с дистанции.

Окончательный список кандидатов станет известен 8 октября.

Дела судебные

Лидер Партии "Pro Moldova" Андриан Канду получил отказ в регистрации. Причина – нарушения, обнаруженные Центризбиркомом в подписных листах, которые представила инициативная группа политика.

Среди нарушений – данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано.

Канду обжаловал это решение в суде: в настоящий момент дело дошло до Высшей судебной палаты.

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Как пройдет волеизъявление в условиях пандемии

По данным ЦИК, всего для голосования на выборах президента Молдовы будут открыты 2143 избирательных участка. Из них 139 – за границей и 42 – в Приднестровье.

Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Выборы.
© Sputnik /
Выборы президента Молдовы: в ЦИК задумались над защитой от COVID-19
На президентских выборах 1 ноября избирательные участки будет запрещено открывать в детских садах и в студенческих общежитиях на территории Молдовы.

В школах они откроются в обычном режиме, но каникулы для учеников продлят, чтобы дать время на дезинфекцию помещений после выборов.

В условиях пандемии коронавируса Центризбирком уделит особое внимание обеспечению безопасности в процессе голосования.

"Для организации и проведения выборов на должность президента Молдовы, назначенных на 1 ноября 2020 года, ЦИК объявляет закупку защитных средств для предотвращения распространения COVID-19", – сказано в заявлении структуры.

Этический кодекс

По приглашению ЦИК первые три кандидата на должность президента и некоторые молдавские СМИ подписали Кодекс проведения и освещения избирательной кампании.

Документ предполагает:

  • Виктор Жук
    © Sputnik / Osmatesco
    Жук: каких сюрпризов нам ждать от предстоящих выборов
    осуществление кампании в условиях равной конкуренции;
  • объективное информирование граждан относительно электоральных процессов;
  • обеспечение свободы политического участия и уважения достоинства всех участников;
  • создание атмосферы доверия и взаимного уважения между подписантами.

Центризбирком призвал всех зарегистрированных кандидатов, а также средства массовой информации подписать и соблюдать положения Этического кодекса по проведению и освещению избирательной кампании на всеобщих президентских выборах 1 ноября 2020 года.

Что надо знать о выборах президента

Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
© Sputnik / Moldova
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020
Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Выборы президента 2016 второй тур
© Sputnik / Miroslav Rotari
Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (142)

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