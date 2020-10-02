Президент Молдовы Игорь Додон ушел в отпуск

Глава государства взял отпуск за свой счет для того, чтобы полностью сосредоточиться на предвыборной кампании.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон со 2 октября уходит в отпуск за свой счет на время предвыборной кампании. Об этом он объявил во время презентации предвыборной платформы в пятницу.

Президент отметил, что по закону не обязан оставлять свой пост в преддверии выборов.

"Чтобы в ближайшие 30 дней не было подозрений в использовании админресурса, я намерен это сделать", - заявил президент, говоря об отпуске.

Он также рассказал, что намерен за время кампании посетить все районы страны и провести 250-300 встреч с гражданами.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания стартовала 2 октября.

Шестеро кандидатов на пост президента уже зарегистрированы в ЦИК. Документы еще двоих рассматриваются в Центризбиркоме.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его главным оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

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