Президент Молдовы Игорь Додон ушел в отпуск

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон со 2 октября уходит в отпуск за свой счет на время предвыборной кампании. Об этом он объявил во время презентации предвыборной платформы в пятницу.
Президент отметил, что по закону не обязан оставлять свой пост в преддверии выборов.
"Чтобы в ближайшие 30 дней не было подозрений в использовании админресурса, я намерен это сделать", - заявил президент, говоря об отпуске.
Он также рассказал, что намерен за время кампании посетить все районы страны и провести 250-300 встреч с гражданами.
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания стартовала 2 октября.
Шестеро кандидатов на пост президента уже зарегистрированы в ЦИК. Документы еще двоих рассматриваются в Центризбиркоме.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его главным оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.
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