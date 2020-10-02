Как начали кампанию кандидаты на пост президента - обзор Sputnik Молдова

Маленький Сингапур, борьба с коррупцией, примирение граждан, развитие Молдовы и защита традиционных молдавских ценностей. Что еще пообещали кандидаты в президенты в первый день предвыборной кампании.

В Молдове 2 октября официально стартовала предвыборная кампания. Пятеро из шести зарегистрированных кандидатов в президенты выступили с первыми официальными речами и назвали ключевые пункты своих программ.

Одни претенденты на президентский пост много говорили о всепроникающей коррупции и борьбе с ней, перечисляли остросоциальные проблемы. Другие говорили о беспрецедентном кризисе, необходимости продолжать реформы и традиционных для Молдовы и молдаван ценностях. Единственное что объединяло речи всех кандидатов - уверенность в том, что все без исключения оппоненты раскалывают общество. При этом каждый из участников предвыборной гонки уверен, что только он способен объединить людей и вывести страну на путь развития.

"Примирительный кандидат" Тудор Делиу

Презентация кандидата Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Тудора Делиу официально стартовала в его родном селе Малкоч, Яловенского района. В своей речи Делиу много говорил о традиционных ценностях и необходимости сплочения общества.

"Я защищал эту землю с риском для жизни, продвигал либерально-демократические ценности, интересы граждан в парламенте. Сегодня популисты, политические марионетки врут нам и топчут ногами то, что свято - язык, традиции, любовь к народу и стране, разделяют общество на унионистов и государственников, тех кто считает язык румынским или молдавским", - говорил в своей речи Делиу.

В случае избрания на пост президента, Делиу пообещал защищать Конституцию и быть президентом "примирения, а не войны".

В поддержку экс-председателя ЛДПМ выступили однопартийцы и односельчане. Некоторые по завершению своей речи дарили кандидату букеты цветов.

Выступил в поддержку Делиу и недавно освобожденный из тюрьмы, экс-премьер и председатель ЛДПМ Влад Филат. Он поблагодарил кандидата Делиу за то, что тот был рядом в непростое для Филата время.

"Благодарю, что вы позволили ЛДПМ выжить и двигаться дальше. Спасибо вам за проявленное мужество и достоинство", - обратился к Делиу Филат.

Виолетта Иванова и "маленький Сингапур"

В отличие от большинства своих оппонентов кандидат партии “Шор” Виолетта Иванова проводила свою презентацию в партийном офисе. В начале своего выступления кандидат в президенты посетовала на политиков, которые раскалывают общество и заявила, что граждане страны заслуживают лучшей жизни. Иванова пообещала на весь следующий месяц “вернуться в дома граждан”, чтобы победить на этих выборах.

Предвыборная программа кандидата партии “Шор” состоит из четырех разделов:

Инфраструктура и региональное развитие.

Сельское хозяйство.

Социальная защита и здравоохранение.

Борьба с коррупцией.

По словам Ивановой, все эти главы поделены на четкие задачи с ясными показателями, которых планирует достичь партия. В подробности во время своего выступления Иванова не вдавалась, но пообещала, что реализация ее программы приведет к возрождению страны.

Иванова повторила давнюю инициативу партии Шор о введении государственной монополии на импорт алкоголя и сигарет, пообещала повышение пенсий до 5 тыс. леев, выплату за рождение ребенка - 16 тыс. леев, бесплатные медицину и образование.

Иванову в своих выступлениях поддержали коллеги по партии и, выступая по видеосвязи, председатель партии Илан Шор.

"Виолетта Борисовна, как и вся наша команда, идет на выборы с четкой программой. (...) Я уверен, что после победы на выборах нашего кандидата, Молдова превратится в маленький Сингапур", - рассказывал в своем выступлении, разыскиваемый в Молдове за мошенничество, Шор.

После выступления Илана Шора мероприятие завершилось.

Ренато Усатый и борьба с коррупцией

Мэр Бельц и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый презентовал свой первый предвыборный спитч онлайн, появившись перед камерой в одиночестве. Он также начал выступление с того, что все действующие политики занимаются разобщением общества, а он выдвинулся в президенты "по просьбе граждан и для граждан". Политик тоже вспомнил о Сингапуре, как возможном примере для Молдовы.

Усатый заявил что эти выборы "последний раунд борьбы Молдовы против олигархического-коррупционного режима". Борьба с коррупцией, по словам Усатого, его главный приоритет. Также политик в своей речи пообещал "заказать у лучших в мире специалистов план модернизации страны", ликвидировать районные администрации и пообещал молодежи ипотеку под 0% годовых.

"Сегодня вы должны сказать "нет" негодяям коррупционерам. Вы должны сказать "да" светлому будущему Молдовы", - обратился Усатый к гражданам.

Усатый также пообещал посетить сотни сел и объявил набор в свой кадровый резерв.

Игорь Додон и семь пунктов его предвыборной платформы

Презентация программы действующего президента прошла на строящейся национальной трассе на фоне дорожной техники. На экране во время выступлений то и дело транслировались кадры строительства трассы

Открыл и вел мероприятие депутат-социалист Влад Батрынча. Он объявил, что на мероприятии собралась только малая часть команды главы государства.

"Мы находимся сегодня на дороге, надеемся, что эта дорога станет дорогой в будущее", - объявил он в начале.

"Это небольшая часть нашей команды. Вместе мы свергли олигархический режим. Сегодня противостоим беспрецедентному кризису. Несмотря на кризис, вовремя платятся зарплаты и пенсии, вкладываются деньги в дороги и инфраструктуру", - говорил Додон

По словам президента. такой же подход нужен стране и в будущем.

Во время своего выступления он назвал семь ключевых пунктов своей предвыборной программы, коротко расшифровав их:

Забота о людях. Это социальная политика, медицина, образование. Комфортный город и современные села. Развивающаяся экономика. Защита и консолидация государственности. Внутренняя политика. Здесь же Игорь Додон в который раз отметил, что русский язык - язык межнационального общения в Молдове и "нужно, чтобы это все поняли". Взвешенная внешняя политика. Игорь Додон пообещал продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС и развивать стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией. Сохранение христианских традиционных ценностей.



Следом за Додоном выступили глава партии социалистов и спикер парламента Зинаида Гречаная, другие представители Партии социалистов, башкан Гагаузии Ирина Влах, предприниматели и аграрии.

"Партия социалистов всегда будет поддерживать президента во всех его начинаниях", - заверила присутствующих глава ПСРМ Зинаида Гречаная.

Сам Игорь Додон объявил, что с 2 октября уходит в отпуск за свой счет на время предвыборной кампании. Он также рассказал, что намерен за время кампании посетить все районы страны и провести 250-300 встреч с гражданами.

"Президент борец" Майя Санду

Презентация кандидата партии “Действие и солидарность” (PAS) Майи Санду состоялась на открытой площадке у кишиневского Digital Park.

Двадцатиминутная речь Майи Санду не содержала никаких отсылок к предвыборной кампании кандидата. Санду много говорила о том, как тяжело живется в Молдове различным представителям общества, о том, как плохо управляется страна, о коррупции и воровстве, о том, что с ее победой в стране наступит время “хороших людей”.

"Хорошим людям я скажу - настало ваше время, настало наше время. Время хороших людей", - повторяла свой предвыборный слоган Санду.

По ее словам, стране "нужен президент борец". Затем политик обратилась к присутствующим на русском языке.

"Я стою на стороне всех граждан Молдовы, вне зависимости от вашего этнического происхождения или языка. Я обещаю, что буду президентом всех вас, я не предам и не отвернусь ни от кого из вас, порядочных людей нашей страны", - пообещала кандидат.

Вслед за ней, со сцены выступили коллеги по партии и сторонники кандидата PAS. В своих выступлениях предприниматели, молодые люди, пенсионеры говорили о проблемах категорий общества, которые они представляют.

Мероприятие завершила сама претендент на президентский пост.

"Мы обязательно победим. Я уверена в этом благодаря вам", - заключила Санду.

Презентация единственного кандидата, не объявившего публично о начале предвыборной гонки, председателя партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) АНдрея Нэстасе, запланирована на 3 октября.

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