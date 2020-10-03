Названы возможные проблемы в день выборов

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а сейчас международный консультант по проведению выборов Юрий Чокан, считает, что во время проведения президентских выборов в Молдове могут возникнуть определенные проблемы.
По его словам, множество граждан, зараженных COVID-19, могут запросить возможность проголосовать на дому. Другая проблема – в избирательных участках могут сформироваться длинные очереди.
"Именно политики ответственны за то, что граждане приходят отдать свой голос или нет. Но в условиях пандемии другие сложности. Множество людей заражены коронавирусом и лечатся на дому, они могут попросить возможности проголосовать из дома. И тут нужно задаться вопросом, насколько это безопасно по отношению к членам избирательных органов, которые будут приходить к таким гражданам", - заявил Чокан.
Он полагает, что в ЦИК должны подумать, как обеспечить всех своих представителей защитной экипировкой.
Другая сложность - очереди на избирательных участках.
"Думаю, будут тяжелые выборы с организаторской точки зрения. Даже если политики по-прежнему соревнуются в заявлениях, то ЦИК вынуждена действовать в непривычных для себя условиях для обеспечения всех международных стандартов", - добавил Чокан.
Что надо знать о выборах президента
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>