Названы возможные проблемы в день выборов

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии считает, что день выборов станет сложным с организаторской точки зрения.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а сейчас международный консультант по проведению выборов Юрий Чокан, считает, что во время проведения президентских выборов в Молдове могут возникнуть определенные проблемы.

© Sputnik / Rodion Proca Юрий Чокан считает, что выборы будут тяжелые с организаторской точки зрения. Они пройдут в условиях пандемии.

По его словам, множество граждан, зараженных COVID-19, могут запросить возможность проголосовать на дому. Другая проблема – в избирательных участках могут сформироваться длинные очереди.

"Именно политики ответственны за то, что граждане приходят отдать свой голос или нет. Но в условиях пандемии другие сложности. Множество людей заражены коронавирусом и лечатся на дому, они могут попросить возможности проголосовать из дома. И тут нужно задаться вопросом, насколько это безопасно по отношению к членам избирательных органов, которые будут приходить к таким гражданам", - заявил Чокан.

Он полагает, что в ЦИК должны подумать, как обеспечить всех своих представителей защитной экипировкой.

Другая сложность - очереди на избирательных участках.

"Думаю, будут тяжелые выборы с организаторской точки зрения. Даже если политики по-прежнему соревнуются в заявлениях, то ЦИК вынуждена действовать в непривычных для себя условиях для обеспечения всех международных стандартов", - добавил Чокан.

Что надо знать о выборах президента

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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