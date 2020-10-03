10:19 03 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Голосование пройдет в условиях пандемии, - иллюстративное фото

Названы возможные проблемы в день выборов

© Sputnik / Evgeniy Epanchintcev
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (144)
169 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201003/31901636/eks-glava-cec-nazval-vozmozhnye-problemy-v-den-vyborov.html

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии считает, что день выборов станет сложным с организаторской точки зрения.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а сейчас международный консультант по проведению выборов Юрий Чокан, считает, что во время проведения президентских выборов в Молдове могут возникнуть определенные проблемы.

Iurie Ciocan
© Sputnik / Rodion Proca
Юрий Чокан считает, что выборы будут тяжелые с организаторской точки зрения. Они пройдут в условиях пандемии.

По его словам, множество граждан, зараженных COVID-19, могут запросить возможность проголосовать на дому. Другая проблема – в избирательных участках могут сформироваться длинные очереди.

"Именно политики ответственны за то, что граждане приходят отдать свой голос или нет. Но в условиях пандемии другие сложности. Множество людей заражены коронавирусом и лечатся на дому, они могут попросить возможности проголосовать из дома. И тут нужно задаться вопросом, насколько это безопасно по отношению к членам избирательных органов, которые будут приходить к таким гражданам", - заявил Чокан.

Он полагает, что в ЦИК должны подумать, как обеспечить всех своих представителей защитной экипировкой.

Другая сложность - очереди на избирательных участках.

"Думаю, будут тяжелые выборы с организаторской точки зрения. Даже если политики по-прежнему соревнуются в заявлениях, то ЦИК вынуждена действовать в непривычных для себя условиях для обеспечения всех международных стандартов", - добавил Чокан.

Что надо знать о выборах президента

Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
© Sputnik / Moldova
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020
Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Выборы президента 2016 второй тур
© Sputnik / Miroslav Rotari
Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (144)

По теме

Чокан раскрыл секреты закона о реформе правительства Молдовы
Юрий Чокан подал в отставку с поста члена ЦИК
В Молдове стартует избирательная кампания по выборам президента страны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Здание администрации президента Молдовы
Президенты Молдовы в фото: кто руководил республикой
Кто был президентом Молдовы за 29 лет
Видео - все президенты Молдовы за 29 лет
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться