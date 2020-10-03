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Центральная избирательная комиссия

Киртоакэ и Цыку не смотли собрать достаточно подписей для регистрации в ЦИК

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201003/31906074/kirtoake-i-cyku-ne-smogli-sobrat-dostatochno-podpisej-dlya-registracii-v-cik.html

Цыку заявил, что виновата "рука Москвы", и оба претендента, позиционирующие себя как унионисты, жалуются на необъективность Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Бывший мэр Кишинева и лидер блока "Unirea" Дорин Киртоакэ заявил, что после проверки ЦИК осталось недостаточно подписей, собранных в его поддержку, чтобы пройти регистрацию в качестве кандидата в президенты Молдовы.

"Хотя у нас есть не менее 17978 подписей, принятых ЦИК, в более чем 18 округах, ЦИК сообщает нам через предварительную таблицу, отправленную нам, что она принимает только 15248 подписей из 7 районов, хотя в полдень было [принято] 9 районов", — сообщил он в Facebook.

Киртоакэ заявил, что "не сдается" и будет "бороться до конца".

О выходе из предвыборной гонке свидетельствует и заявление Октавиана Цыку, председателя Партии национального единства (PUN), которая исповедует идеологию унионизма.

Лидер PUN сообщил, что проверки в ЦИК у него было принято только 14 548 подписей (нужно минимум 15 тысяч), и только из 10 районов, где число подписей превысило 700.

Действия ЦИК Цыку объяснил "рукой Москвы".

"Страх Додона и Москвы перед моим участием в этой кампании был настолько велик, что они решили исключить любой риск и вывести меня из гонки", — заявил он.

К выборам допущены 6 кандидатов, в порядке их регистрации — Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду.

Что надо знать о выборах президента

Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
© Sputnik / Moldova
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020
Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Выборы президента 2016 второй тур
© Sputnik / Miroslav Rotari
Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Теги:
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