Киртоакэ и Цыку не смотли собрать достаточно подписей для регистрации в ЦИК

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Бывший мэр Кишинева и лидер блока "Unirea" Дорин Киртоакэ заявил, что после проверки ЦИК осталось недостаточно подписей, собранных в его поддержку, чтобы пройти регистрацию в качестве кандидата в президенты Молдовы.
"Хотя у нас есть не менее 17978 подписей, принятых ЦИК, в более чем 18 округах, ЦИК сообщает нам через предварительную таблицу, отправленную нам, что она принимает только 15248 подписей из 7 районов, хотя в полдень было [принято] 9 районов", — сообщил он в Facebook.
Киртоакэ заявил, что "не сдается" и будет "бороться до конца".
О выходе из предвыборной гонке свидетельствует и заявление Октавиана Цыку, председателя Партии национального единства (PUN), которая исповедует идеологию унионизма.
Лидер PUN сообщил, что проверки в ЦИК у него было принято только 14 548 подписей (нужно минимум 15 тысяч), и только из 10 районов, где число подписей превысило 700.
Действия ЦИК Цыку объяснил "рукой Москвы".
"Страх Додона и Москвы перед моим участием в этой кампании был настолько велик, что они решили исключить любой риск и вывести меня из гонки", — заявил он.
К выборам допущены 6 кандидатов, в порядке их регистрации — Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду.
Что надо знать о выборах президента
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>