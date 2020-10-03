Киртоакэ и Цыку не смотли собрать достаточно подписей для регистрации в ЦИК

Цыку заявил, что виновата "рука Москвы", и оба претендента, позиционирующие себя как унионисты, жалуются на необъективность Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Бывший мэр Кишинева и лидер блока "Unirea" Дорин Киртоакэ заявил, что после проверки ЦИК осталось недостаточно подписей, собранных в его поддержку, чтобы пройти регистрацию в качестве кандидата в президенты Молдовы.

"Хотя у нас есть не менее 17978 подписей, принятых ЦИК, в более чем 18 округах, ЦИК сообщает нам через предварительную таблицу, отправленную нам, что она принимает только 15248 подписей из 7 районов, хотя в полдень было [принято] 9 районов", — сообщил он в Facebook.

Киртоакэ заявил, что "не сдается" и будет "бороться до конца".

О выходе из предвыборной гонке свидетельствует и заявление Октавиана Цыку, председателя Партии национального единства (PUN), которая исповедует идеологию унионизма.

Лидер PUN сообщил, что проверки в ЦИК у него было принято только 14 548 подписей (нужно минимум 15 тысяч), и только из 10 районов, где число подписей превысило 700.

Действия ЦИК Цыку объяснил "рукой Москвы".

"Страх Додона и Москвы перед моим участием в этой кампании был настолько велик, что они решили исключить любой риск и вывести меня из гонки", — заявил он.

К выборам допущены 6 кандидатов, в порядке их регистрации — Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду.

Что надо знать о выборах президента

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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