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Андриан Канду

Высшая судебная палата отклонила апелляцию Андриана Канду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201003/31907664/vysshaya-sudebnaya-palata-otklonila-apellyaciyu-andriana-kandu.html

Лидер "Pro Moldova" окончательно утратил возможность участвовать в качестве кандидата на президентских выборах 1 ноября.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отклонила апелляцию лидера "Pro Moldova" Андриана Канду, который требовал аннулировать решение ЦИК об отказе в его регистрации кандидатом на выборах президента Молдовы.

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК отказал в регистрации кандидата от Pro Moldova Андриана Канду

"Pro Moldova" намерена обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

После вынесения вердикта ВСП, партия "Pro Moldova" опубликовала коммюнике, в котором обвинила суд в "лояльности" властям и заявила, что решение ВСП является "признаком страха".

ЦИК 18 сентября отказала Андриану Канду в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. В комиссии сообщили, что кандидатура отклонена в связи с выявленными нарушениями в подписных листах.

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Теги:
Андриан Канду


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