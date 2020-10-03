Высшая судебная палата отклонила апелляцию Андриана Канду

Лидер "Pro Moldova" окончательно утратил возможность участвовать в качестве кандидата на президентских выборах 1 ноября.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отклонила апелляцию лидера "Pro Moldova" Андриана Канду, который требовал аннулировать решение ЦИК об отказе в его регистрации кандидатом на выборах президента Молдовы.

"Pro Moldova" намерена обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

После вынесения вердикта ВСП, партия "Pro Moldova" опубликовала коммюнике, в котором обвинила суд в "лояльности" властям и заявила, что решение ВСП является "признаком страха".

ЦИК 18 сентября отказала Андриану Канду в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. В комиссии сообщили, что кандидатура отклонена в связи с выявленными нарушениями в подписных листах.

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