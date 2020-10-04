Додон: потенциала для белорусских сценариев в Молдове нет, но попытки будут

Фальсификация результатов выборов невозможна как внутри страны, так и за ее пределами, считает президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Обвинения в адрес молдавских властей в подготовке фальсификаций на зарубежных избирательных участках бессмысленны, заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Обвинения со стороны некоторых представителей оппозиции — это попытки накачать протестный электорат для того, чтобы после выборов дестабилизировать ситуацию, считает глава государства.

"Думаю, что такие попытки будут, мы это понимаем, нам об этом говорят и соответствующие компетентные органы в Республике Молдова. Но потенциала для каких-то Майданов либо для каких-то белорусских сценариев в Молдове на данном этапе нет", — сказал Додон.

По мнению Додона, заявления оппозиции приводят к демотивации протестного электората, который не пойдет на выборы, так как избирателей убеждают, что все уже решено заранее. Приэтом зарубежных участков в западных странах открыто намного больше, чем в России.

"В России лишь 17 избирательных участков, в той же Италии — 30, а всего в Европейском союзе — в пять раз больше, чем в Российской Федерации. [...] Я говорю с учетом того, что проводил более 16 избирательных кампаний за последние десять лет, в основном будучи в оппозиции. И мы знаем, что на практике это невозможно", — сказал Додон.

Президент отметил, что прежние проевропейские власти всегда открывали в РФ очень мало участков, что провоцировало огромные очереди. По его мнению, 17 участков, которые откроются в России на президентских выборах 1 ноября, тоже окажется недостаточно. Потенциально в России смогут проголосовать 70–75 тысяч избирателей, заявил Додон, хотя их намного больше, по официальной информации — около 280–300 тысяч.

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