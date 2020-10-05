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Центральная избирательная комиссия

Цыку и Киртоакэ заявили, что у них достаточно подписей для регистрации в ЦИК

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201005/31919086/Tsyku-i-Kirtoake-zayavili-chto-u-nikh-dostatochno-podpisey-dlya-registratsii-v-TsIK.html

Лидеры унионистских формирований сообщили, что после повторной проверки подписных листов у Центризбиркома не осталось оснований для отказа в их регистрации в качестве кандидатов в президенты.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Лидер унионистской Партии национального единства Октавиан Цыку заявил, что после перепроверки ЦИК признал действительными достаточно подписей в его поддержку для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 1 ноября.

"Работа велась почти до полуночи, в течение которой было обнаружено множество системных пробелов и человеческих ошибок при заполнении списков. Хочу сообщить, что мы превысили 16 000 подписей в 18 районах", — написал Цыку в Facebook.

Дорин Киртоакэ, лидер другого унионистского формирования, блока "Unirea", также заявил, что после повторной проверки в ЦИК ему хватает подписей для вступления в президентскую гонку.

"ЦИК подтвердила 17 253 подписей в 19 округах. Таким образом, у ЦИК нет причин не регистрировать нас. Мы доказали, что правы" — заявил он в Facebook.

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus.
Киртоакэ и Цыку не смогли собрать достаточно подписей для регистрации в ЦИК
На брифинге утром в понедельник Киртоакэ обвинил Центризбирком в недостаточной компетентности. "Если они признали свою неправоту [при подсчете] 20 тысяч подписей, то что будет с 2 миллионами голосов?" — спросил он.

Оба политика заявили, что собираются прийти на вечернее заседание ЦИК, чтобы подать документы для регистрации кандидатами на выборах президента Молдовы. Заседание Центризбиркома начнется в 18.00 в понедельник.

Ранее Октавиану Цыку и Дорину Киртоакэ было отказано в регистрации на основании многочисленных нарушений, отмеченных при сборе подписей.

В поддержку Цыку выступила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, которая заявила, что "даже если в подписных листах были обнаружены нарушения", это не должно стать основанием для отказа в регистрации кандидатов.

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