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Голосование в Варнице. Архивное фото.

Участки для избирателей из Приднестровья: сколько их будет открыто и где

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (146)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201005/31919813/skolko-i-gde-budut-otkryty-uchastki-dlya-izbirateley-iz-pridnestrovya.html

В Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч граждан Молдовы, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики 1 ноября.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. На выборах президента Молдовы 1 ноября в 22 населенных пунктах Зоны безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы будут открыты 42 избирательных участка для жителей Приднестровского региона, владеющих гражданством Республики Молдова и имеющих право голоса.

"Таким образом 247 609 избирателей, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра, в муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района, смогут воспользоваться своим правом голоса", - пояснили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Большинство избирательных участков будет открыто в населенных пунктах Резина, Сэнэтэука и Варница - по четыре в каждом, в 11 населенных пунктах - по два, а в 8 населенных пунктах - по одному участку.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон: потенциала для белорусских сценариев в Молдове нет, но попытки будут
"Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) призвала сопредседателей комиссии, представителей Украины и Миссии ОБСЕ помочь избежать ограничений в свободном передвижении граждан приднестровского региона и Зоны безопасности, и инцидентов, особенно в связи с выборами 1 ноября", - отметили в Бюро.

По данным источника, во время обсуждения в Объединенной контрольной комиссии нестандартных ситуаций было предложено вовлечь правоохранительные органы во взаимодействие с военными наблюдателями, а также с представителями Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК.

Недавно Тирасполь объявил о том, что разрешит пересечение административной границы гражданам, которые хотят реализовать свое право голоса, без обязательной самоизоляции на 14 дней или проведения теста на новый коронавирус.

Что надо знать о выборах президента

Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
© Sputnik / Moldova
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020
Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Выборы президента 2016 второй тур
© Sputnik / Miroslav Rotari
Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур.

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (146)

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Теги:
избиратели, выборы молдова, Приднестровье


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