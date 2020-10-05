Участки для избирателей из Приднестровья: сколько их будет открыто и где

В Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч граждан Молдовы, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики 1 ноября.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. На выборах президента Молдовы 1 ноября в 22 населенных пунктах Зоны безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы будут открыты 42 избирательных участка для жителей Приднестровского региона, владеющих гражданством Республики Молдова и имеющих право голоса.

"Таким образом 247 609 избирателей, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра, в муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района, смогут воспользоваться своим правом голоса", - пояснили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Большинство избирательных участков будет открыто в населенных пунктах Резина, Сэнэтэука и Варница - по четыре в каждом, в 11 населенных пунктах - по два, а в 8 населенных пунктах - по одному участку.

"Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) призвала сопредседателей комиссии, представителей Украины и Миссии ОБСЕ помочь избежать ограничений в свободном передвижении граждан приднестровского региона и Зоны безопасности, и инцидентов, особенно в связи с выборами 1 ноября", - отметили в Бюро.

По данным источника, во время обсуждения в Объединенной контрольной комиссии нестандартных ситуаций было предложено вовлечь правоохранительные органы во взаимодействие с военными наблюдателями, а также с представителями Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК.

Недавно Тирасполь объявил о том, что разрешит пересечение административной границы гражданам, которые хотят реализовать свое право голоса, без обязательной самоизоляции на 14 дней или проведения теста на новый коронавирус.

Что надо знать о выборах президента

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур.

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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