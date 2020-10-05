Участки для избирателей из Приднестровья: сколько их будет открыто и где

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. На выборах президента Молдовы 1 ноября в 22 населенных пунктах Зоны безопасности, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы будут открыты 42 избирательных участка для жителей Приднестровского региона, владеющих гражданством Республики Молдова и имеющих право голоса.
"Таким образом 247 609 избирателей, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра, в муниципии Бендеры и некоторых населенных пунктах Каушанского района, смогут воспользоваться своим правом голоса", - пояснили в Бюро по реинтеграции Молдовы.
Большинство избирательных участков будет открыто в населенных пунктах Резина, Сэнэтэука и Варница - по четыре в каждом, в 11 населенных пунктах - по два, а в 8 населенных пунктах - по одному участку.
По данным источника, во время обсуждения в Объединенной контрольной комиссии нестандартных ситуаций было предложено вовлечь правоохранительные органы во взаимодействие с военными наблюдателями, а также с представителями Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК.
Недавно Тирасполь объявил о том, что разрешит пересечение административной границы гражданам, которые хотят реализовать свое право голоса, без обязательной самоизоляции на 14 дней или проведения теста на новый коронавирус.
Что надо знать о выборах президента
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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