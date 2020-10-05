С дипломом педагога и мандатом депутата: солидная "фракция" в парламенте Молдовы

В День учителя Sputnik подсчитал, сколько педагогов среди нынешних законодателей и в какой партии больше всего таких специалистов.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Более трети молдавских законодателей – учителя по профессии или люди с педагогическим опытом.

Так, в парламенте нынешнего созыва заседают 10 учителей истории – это Моника Бабук и Ион Леукэ из Демпартии, социалист Эдуард Смирнов, Александр Слусарь из PPDA (партия "Платформа Достоинство и Правда"), депутаты от партии PAS ("Действие и солидарность") Игорь Гросу, Лилиан Карп, Владимир Боля, Вирджилиу Пысларюк, а также неприсоединившиеся Ефросиния Грецу и Октавиан Цыку.

В высшем законодательном органе есть также два учителя государственного языка и литературы – это депутаты PPDA Мария Чобану и Кирилл Моцпан. Парламентарий от PAS Дойна Герман является преподавателем иностранных языков, а социалистка Иванна Кексал – специалист по гагаузской культуре.

Неожиданно, но среди молдавских депутатов присутствуют и учителя физкультуры – это социалисты Виктор Бологан и Георгий Пара. Третий – демократ Раду Ребежа.

Есть в молдавском парламенте и те, кто по профессии – педагог начальных классов. Это – представители Демпартии Светлана Ротунду и Игорь Время, а неприсоединившийся депутат Елена Бакалу – преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

Регина Апостолова из партии "Шор" – учитель географии, социалист Александр Усатый – преподаватель труда, а независимый парламентарий Ион Гроза – специалист по теологии.

Представитель ПСРМ Олег Липский – лектор социологии, Владимир Головатюк из той же фракции – политической экономики, а Богдан Цырдя – политических наук.

У Вероники Рошки из PAS есть педагогическое образование в социально-гуманитарных науках, у социалиста Петру Бурдужи – экономических дисциплинах, а его коллега по партии Михай Пачу специализируется на аргарном направлении.

Напомним, что 5 октября в Молдове отмечают День учителя и Международный день образования.

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