ЦИК зарегистрировал Киртоакэ и Цыку кандидатами на президентских выборах

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку и бывшего мэра Кишинева, лидера блока "Unirea" Дорина Киртоакэ в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах 1 ноября.
По данным ЦИК оба кандидата собрали достаточное количество действительных подписей. Из поданных Дорином Киртоакэ 23 тыс подписей действительными признали 17 тыс. Центризбирком также признал действительными 16 тыс подписей, собранных в поддержку Цыку.
К выборам ранее были допущены 6 кандидатов, в порядке их регистрации — Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду.
Что надо знать о выборах президента
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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