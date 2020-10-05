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Центральная избирательная комиссия.

ЦИК зарегистрировал Киртоакэ и Цыку кандидатами на президентских выборах

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (147)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201005/31926698/tsik-zaregistriroval-kirtoake-i-tsyku-kandidatami-na-prezidentskikh-vyborakh.html

Дорин Киртоакэ и Октавиан Цыку допущены к президентским выборам, которые состоятся 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку и бывшего мэра Кишинева, лидера блока "Unirea" Дорина Киртоакэ в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах 1 ноября. 

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus.
Цыку и Киртоакэ заявили, что у них достаточно подписей для регистрации в ЦИК

По данным ЦИК оба кандидата собрали достаточное количество действительных подписей. Из поданных Дорином Киртоакэ 23 тыс подписей действительными признали 17 тыс. Центризбирком также признал действительными 16 тыс подписей, собранных в поддержку Цыку. 

К выборам ранее были допущены 6 кандидатов, в порядке их регистрации — Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду.

Что надо знать о выборах президента

Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
© Sputnik / Moldova
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020
Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Выборы президента 2016 второй тур
© Sputnik / Miroslav Rotari
Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур.

Фото - Выборы президента четыре года назад: взгляд сквозь объектив >>>

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (147)

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