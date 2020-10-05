ЦИК зарегистрировал Киртоакэ и Цыку кандидатами на президентских выборах

Дорин Киртоакэ и Октавиан Цыку допущены к президентским выборам, которые состоятся 1 ноября 2020 года.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку и бывшего мэра Кишинева, лидера блока "Unirea" Дорина Киртоакэ в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах 1 ноября.

По данным ЦИК оба кандидата собрали достаточное количество действительных подписей. Из поданных Дорином Киртоакэ 23 тыс подписей действительными признали 17 тыс. Центризбирком также признал действительными 16 тыс подписей, собранных в поддержку Цыку.

К выборам ранее были допущены 6 кандидатов, в порядке их регистрации — Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду.

Что надо знать о выборах президента

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур.

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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