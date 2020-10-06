Pro Moldova предложила организовать двухдневное голосование для диаспоры

Андриан Канду полагает, что двухдневное голосование поможет организовать более безопасный электоральный процесс в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Парламентская фракция Pro Moldova предложит законопроект о внесении поправок в Кодекс о выборах.

Об этом на брифинге заявил лидер политформирования Андриан Канду.

По его словам, изменения касаются голосования молдавской диаспоры за границей в ходе президентских выборов 1 ноября 2020 года.

Как отметил Канду, в последние годы находящиеся за рубежом молдавские граждане в день выборов сталкиваются с трудносстями: длинные очереди на избирательных участках, недостаточное количество пунктов для голосования, их неудобное расположение, а также нехватка бюллетеней.

"Поэтому команда Pro Moldova представит проект закона парламенту, в котором предложит внесение изменений и дополнений в Кодекс о выборах. А именно: чтобы за границей на избирательных участках выборы проходили два дня – в субботу и воскресенье", - заявил Канду.

Он полагает, что подобное решение поможет организовать и более безопасный процесс голосования в условиях пандемии.

Как подчеркнул Канду, выборы для своей диаспоры таким образом уже организовала Румыния, Эстония, Чехия, Канада и другие страны.

Кроме того, подобное решение рекомендовали и некоторые Международные организации, частью которых является и Молдова.

Лидер Pro Moldova также предложил на одном из заседаний парламента подробно обсудить вопрос о проведении выборов 1 ноября 2020 года.

К диалогу он предлагает подключить представителей Центральной избирательной комиссии, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а также специалистов из Национального агентства общественного здоровья.

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