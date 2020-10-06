Санду назвала пять пунктов своей предвыборной программы

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы от партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду в ходе брифинга в парке Штефан чел Маре представила основные пункты своей предвыборной программы. Ее предвыборная платформа состоит из пяти пунктов.
По словам Санду политики у власти, когда попали на выборные должности забыли о своих обещаниях и людях. Политик считает, что Молдова нуждается в других политиках.
"Нам нужен президент который не будет прятаться за забором, который сможет объединить всех граждан Молдовы. Достойный президент, назначит достойного премьер-министра. Достойный президент, будет назначать на должности судей, только достойных людей", - заявила Санду.
Первый пункт предвыборной программы кандидата называется - "Справедливость, порядок, дисциплина".
"Закон один для всех. Я буду настаивать на реформе юстиции. В системе должны остаться корректные и достойные люди. Судьи и прокуроры должны доказать, что все их имущество получено законным путем. Чиновники должны не мешать бизнесу", - объяснила Санду.
Следующий пункт в программе: рабочие места и неразделенные семьи.
Как считает политик, в городах и селах есть люди, которые хотят работать дома, но не могут найти работу.
"Чтобы решить эту проблему нужно развивать бизнес. Открывать доступ к дешевому финансированию. государство должно помогать предпринимателям Снижение налогов для семей с детьми", - заявила Санду.
Третий пункт - повышение доходов пожилых людей. Санду пообещала повысить минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума, то есть выше 2 тыс. леев.
Четвертый пункт касается повышения уровня жизни молдавских сел.
"Люди уезжают из сел, в которых нет минимальных условий для жизни. Чтобы остановить процесс деградации мы планируем запустить национальный проект "Европейское село"".
Он будет предусматривать, ежегодное привлечение 2 млрд леев сверх расходов бюджета на развитие сел.Последний пункт программы относится к “снятию международной изоляции Молдовы”.
"Я обещаю вытащить Молдову из международной изоляции и сделать ее ближе к Европейскому союзу", - пообещала политик.
Что надо знать о выборах президента
Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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