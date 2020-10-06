Санду назвала пять пунктов своей предвыборной программы

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы от партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду в ходе брифинга в парке Штефан чел Маре представила основные пункты своей предвыборной программы. Ее предвыборная платформа состоит из пяти пунктов.

По словам Санду политики у власти, когда попали на выборные должности забыли о своих обещаниях и людях. Политик считает, что Молдова нуждается в других политиках.

"Нам нужен президент который не будет прятаться за забором, который сможет объединить всех граждан Молдовы. Достойный президент, назначит достойного премьер-министра. Достойный президент, будет назначать на должности судей, только достойных людей", - заявила Санду.

Первый пункт предвыборной программы кандидата называется - "Справедливость, порядок, дисциплина".

"Закон один для всех. Я буду настаивать на реформе юстиции. В системе должны остаться корректные и достойные люди. Судьи и прокуроры должны доказать, что все их имущество получено законным путем. Чиновники должны не мешать бизнесу", - объяснила Санду.

Следующий пункт в программе: рабочие места и неразделенные семьи.

Как считает политик, в городах и селах есть люди, которые хотят работать дома, но не могут найти работу.

"Чтобы решить эту проблему нужно развивать бизнес. Открывать доступ к дешевому финансированию. государство должно помогать предпринимателям Снижение налогов для семей с детьми", - заявила Санду.

Третий пункт - повышение доходов пожилых людей. Санду пообещала повысить минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума, то есть выше 2 тыс. леев.

Четвертый пункт касается повышения уровня жизни молдавских сел.

"Люди уезжают из сел, в которых нет минимальных условий для жизни. Чтобы остановить процесс деградации мы планируем запустить национальный проект "Европейское село"".

Он будет предусматривать, ежегодное привлечение 2 млрд леев сверх расходов бюджета на развитие сел.Последний пункт программы относится к “снятию международной изоляции Молдовы”.

"Я обещаю вытащить Молдову из международной изоляции и сделать ее ближе к Европейскому союзу", - пообещала политик.

Что надо знать о выборах президента

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избирательный бюллетень на выборах президента 2016 года, второй тур.

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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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