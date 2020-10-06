О поддержке Игоря Додона заявила Партия социалистов

Действующий президент Молдовы выступает на выборах главы государства в 2020 году как независимый кандидат.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) заявила о поддержке Игоря Додона на выборах главы государства, которые состоятся 1 ноября.

"Мы знаем его как человека, последовательно выступающего за молдавскую государственность, традиционные ценности, объединение страны и межэтнический мир в нашем обществе. Игорь Додон - профессиональный и компетентный экономист, досконально знакомый с потребностями и нуждами народного хозяйства страны", — говорится в заявлении ПСРМ.

Социалисты подчеркнули, что поддержали Додона, так как выступают в поддержку молдавской государственности, идентичности, нейтралитета и мирного объединения страны. ПСРМ рассчитывает, в случае победы Игоря Додона, на проведение конституционной реформы, принятие новой редакции Закона о функционировании языков, в котором русский стал бы официальным языком межэтнического общения, а также на активное участие Молдовы в интеграционных проектах ЕАЭС.

Действующий президент РМ баллотируется на выборах как независимый кандидат. Ранее Игорь Додон сообщил, что уходит в отпуск за свой счет и не будет участвовать в предвыборных встречах в качестве главы государства.

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