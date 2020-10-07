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Встреча Владимира Путина и Игоря Додона, архивное фото.

Игорь Додон направил поздравления Владимиру Путину

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201007/31946591/igor-dodon-napravil-pozdravleniya-vladimiru-putinu.html

Президент Республики Молдова поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, назвал его другом и пожелал новых успехов.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина, пожелав ему новых больших успехов в реализации планов на благо Российской Федерации.

"Сердечно поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Искренне желаю своему другу доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех планов и устремлений во имя и на благо его страны и народа", - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Молдавский президент отметил вклад Владимира Путина в развитие стратегических молдавско-российских отношений.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон .Архивное фото.
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"С особым чувством хочу выразить признательность Владимиру Владимировичу за его весомый вклад в углубление отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова и установление в настоящее время высокого уровня плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, социальной и культурной областях", - подчеркнул Игорь Додон.

Президент Республики Молдова также отметил, что придает большое значение дальнейшему развитию молдавско-российского партнерства, которое в "полной мере отвечает долгосрочным интересам государств".

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