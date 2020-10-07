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Голосование в Варнице.

Озвучена модель фиксации нарушений в Зоне безопасности на выборах президента

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201007/31950902/ozvuchili-model-fiksatsii-narusheniy-v-zone-bezopasnosti-na-vyborakh-prezidenta.html

Информация также передана руководителям администраций городов и районов, находящихся в Зоне безопасности, для того, чтобы они донесли ее до местного населения.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Бюро по реинтеграции Молдовы проинформировало избирателей и органы власти в Зоне безопасности о механизме документирования возможных нарушений права на свободное передвижение в день президентских выборов, которые состоятся 1 ноября.

"В случае инцидента или провокации с участием представителей непризнанных структур приднестровского региона, этим вопросом должен заняться работник территориального, местного подразделения охраны общественного порядка в населенном пункте, который проверит ситуацию на месте", - отметили в Бюро.

Для того чтобы вызвать правоохранителя на место, в Бюро предлагают обратиться по единому номеру 112. В случае, если проблема не будет решена, следует проинформировать контингент миротворческих сил Республики Молдова по телефону, который доступен круглосуточно.

"Дежурный зафиксирует нарушение и направит запрос на выезд к месту военных наблюдателей из Объединенных миротворческих сил, для документального подтверждения", - пояснили в Бюро.

Голосование в Варнице. Архивное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
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Бюро по реинтеграции (включая делегацию Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии), а также другим госорганами делегированы дополнительные обязанности, связанные с обеспечением беспрепятственного проведения выборов президента Молдовы.

Как писал Sputnik ранее, делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии призвала сопредседателей комиссии, представителей Украины и Миссии ОБСЕ содействовать избежанию ограничений для свободного передвижения жителей приднестровского региона и инцидентов, особенно в связи с выборами 1 ноября.

В Приднестровье проживает почти 250 тысяч граждан Молдовы, которые по возрасту имеют право голосовать на нынешних выборах президента республики.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (151)

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Теги:
нарушения, выборы, Зона безопасности, Приднестровье


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