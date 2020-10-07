Дьяков: кого поддержит Демпартия на выборах президента Молдовы

Молдавские демократы в президентских выборах, который запланированы в ноябре, своего кандидата выдвигать не стали, отметив, что объявят позже, кого намерены поддержать в рамках электоральной гонки.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не сожалеет, что не выдвинула своего кандидата на выборы президента республики, которые намечены в ноябре. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков.

По его мнению, это было правильное и рациональное решение, потому что члены партии не видели смысла вступать в политические баталии и тратить на это силы людей. Пока же члены политфомирования не решили, кого они поддержат в электоральной гонке, отметил собеседник.

"Как активный гражданин, конечно, пойду на выборы и буду призывать и других это сделать, потому что на выборах принимаются решения и выражается собственная точка зрения. Признаю, что пока нет кандидата, к которому у меня не было бы замечаний. Поэтому я подумаю до последнего дня, каким будет мое решение", - сказал Дьяков.

Как считает политик, в целом ДПМ должна сделать более глубокий анализ в перспективе, что произойдет после выборов в том или ином случае.

"Пробуем фильтровать некоторые заявления кандидатов и смотреть, что для Молдовы важнее и серьезнее, и какая перспектива должна обеспечить стране более спокойный путь, так скажем", - сказал Дьяков.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов. К выборам допущены Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванов, Игорь Додон, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ (в порядке их регистрации в качестве кандидатов).

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Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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