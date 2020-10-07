22:27 07 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.90
  • USD16.89
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Вячеслав Платон.

Снова в суд: дело бизнесмена Платона пересмотрят

© Photo : Moldova24
Политика
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201007/31957868/delo-biznesmena-platona-mogut-peresmotret.html

Генпрокуратура подала заявление на повторное рассмотрение дела бизнесмена. Такое решение приняли после того, как генпрокурор заявил, что материалы этого дела были сфальсифицированы.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Суд сектора Буюкань постановил пересмотреть дело бизнесмена Вячеслава Платона по запросу Генеральной прокуратуры. 

Решение было принято после трех судебных заседаний коллегии во главе с судьей Ольгой Беженарь.

Во время пересмотра дела подсудимый может находится на свободе.

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон
© Photo : kp.md
Первые заявления освобожденного из тюрьмы Платона

Напомним, Вячеслав Платон был освобожден 15 июня после того, как генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело этого предпринимателя сфальсифицировано.

Тогда суд полностью удовлетворил ходатайство Стояногло о приостановлении исполнения приговора в отношении Платона, согласно которому он был в 2017 году приговорен к 18 годам лишения свободы за мошенничество, отмывание денег и активную коррупцию. 

Решение о пересмотре может быть обжаловано в Апелляционном суде Кишинева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дело Платона будет пересмотрено из-за процессуальных нарушений
Адвокат: бизнесмена Вячеслава Платона освободили
Возбуждено уголовное дело по факту утечки видео допроса Платона


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Чем Молдове выгоден статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Молдова и ЕАЭС: каковы перспективные сферы сотрудничества между сторонами
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться