Снова в суд: дело бизнесмена Платона пересмотрят

Генпрокуратура подала заявление на повторное рассмотрение дела бизнесмена. Такое решение приняли после того, как генпрокурор заявил, что материалы этого дела были сфальсифицированы.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Суд сектора Буюкань постановил пересмотреть дело бизнесмена Вячеслава Платона по запросу Генеральной прокуратуры.

Решение было принято после трех судебных заседаний коллегии во главе с судьей Ольгой Беженарь.

Во время пересмотра дела подсудимый может находится на свободе.

Напомним, Вячеслав Платон был освобожден 15 июня после того, как генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело этого предпринимателя сфальсифицировано.

Тогда суд полностью удовлетворил ходатайство Стояногло о приостановлении исполнения приговора в отношении Платона, согласно которому он был в 2017 году приговорен к 18 годам лишения свободы за мошенничество, отмывание денег и активную коррупцию.

Решение о пересмотре может быть обжаловано в Апелляционном суде Кишинева.

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