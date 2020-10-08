Чуря: ЦИК принял "Соломоново решение", зарегистрировав Киртоакэ и Цыку

После ряда дискуссий члены Центральной избирательной комиссии Молдовы все же проголосовали за участие кандидатов, представляющих праволиберальные партии, на выборах президента, эксперт прокомментировал такое решение.

Политика Чуря: ЦИК принял "Соломоново решение", зарегистрировав Киртоакэ и Цыку

Странность положительного решения Центризбиркома республики состоит лишь в том, что непонятно, насколько серьезными были нарушения при сборе подписей инициативными группами, добивавшимися выдвижения экс-примара Кишинева и лидера Либеральной партии Дорина Киртоакэ и главы унионистской "Партии национального единства" кандидатами в президенты Молдовы. Об этом в эфире студии Sputnik заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Члены ЦИК решили пойти по наименее рискованному пути, допустив этих кандидатов к участию в выборах. ЦИК руководствовался тем, что в случае отказа в регистрации мог возникнуть скандал, который нарушил бы весь избирательный процесс. Мне кажется, что Центризбиркомом было принято все же "Соломоново решение" - дать гражданам выявить из всех самого сильного соперника", - сказал эксперт. © Sputnik / Miroslav Rotari Выборы президента Молдовы: фавориты известны, но главная интрига впереди

Чуря подчеркнул: члены ЦИК не хотели брать на себя ответственность и отказывать сторонникам праволиберальных идей в возможности оценить свои электоральные шансы на выборах. Вряд ли бы отказ в регистрации Киртоакэ и Цыку спровоцировал бы какие-то протесты, но сам избирательный процесс в республике был бы немного дискредитирован, добавил собеседник.

"ЦИК в меньшей степени должна влиять на избирательные процессы, больше занимаясь подсчетом голосов. Поэтому ЦИК решил не вмешиваться в электоральную гонку и дать этим проблемным кандидатам шанс на участие в президентской гонке", - резюмировал Чуря.

Выборы 2020 года станут четвертыми прямыми выборами президента Молдовы за всю историю независимости. Глава государства избирается по двухэтапной системе абсолютного большинства.

Если ни один кандидат не получит больше 50% голосов в первом туре, будет проведен второй. На президентских выборах этого года в случае организации второго тура он пройдет 15 ноября.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон: во втором туре он набрал 52,18% голосов. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

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