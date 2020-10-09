Выборы 2020: как будут голосовать граждане Молдовы за рубежом

Стали известны подробности проведения выборов на пост президента Молдовы за рубежом. Представители ответственных структур рассказали, сколько откроют избирательных участков.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Началась активная подготовка к президентским выборам в Молдове, которые состоятся 1 ноября 2020 года. Важный аспект – голосование молдавской диаспоры за рубежом, заявили на пресс-конференции глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дорин Чимил и министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля.

Чимил рассказал, что в пятницу будет определено точное количество бюллетеней для каждой страны, где будут открыты избирательные участки. На сегодняшний день число зарегистрированных наблюдателей на выборах за рубежом невелико, но до голосования еще могут подать заявки другие желающие.

Глава МИДЕИ отметил, что всего за рубежом открыто 139 избирательных участков в 36 странах.

Как отметил Цуля, подготовка к организации выборов за границей началась за много месяцев до голосования и ни одно государство не реагировало негативно на желание молдавских властей открыть избирательные участки.

Более того, как рассказал глава МИДЕИ, ответственные структуры страны изучили опыт других государств в проведении выборов в условиях пандемии.

"В этом году выборы будут отличаться от предыдущих из-за пандемии COVID-19. Мы изучили все возможные риски в связи с этим. Открытие избирательных участков за рубежом не было объектов каких-либо дипломатических дискуссий, все страны столкнулись с пандемией, и мы благодарим наших партнеров за оказание содействия", - подчеркнул Цуля.

Он добавил, что проведение выборов обсудили также с представителями молдавской диаспоры в разных государствах.

"Сейчас работает по тем вопросам, которые связаны с логистикой. ЦИК занимается онлайн-инструктажем. Из-за пандемии будет меньшее количество председателей избирательных участков. Важно изучить все ограничения по поездкам во всех странах и обеспечить санитарные условия", - уточнил министр.

Он не исключил, что в последний момент могут изменить расположение некоторых участков для голосования.

В заключении пресс-конференции представили ЦИК и МИДЕИ подчеркнули, что выборы президента Молдовы за границей пройдут в один день, а не в течение двух, как запрашивали некоторые политики.

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, еще 139 и будут за границей. Также 42 участка подготовят на левом берегу Днестра.

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