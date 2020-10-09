Что нужно изменить в Конституции Молдовы: ответ президента

Игорь Додон назвал четыре основных положения Основного закона, которые, по его убеждению, следует пересмотреть.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Конституция Молдовы нуждается в изменениях. Поменять нужно как минимум четыре аспекта в Основном законе страны. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Первое – расширить полномочия главы государства, а именно - ввести в стране президентскую форму правления, либо смешанную.

Второе – запретить "политический туризм", то есть ограничить парламентариям переход из одной партии в другую. Кроме этого, сократить и количество депутатов с 101 до 61.

"Третье - нужно разобраться с методом назначения и полномочиями Конституционного суда. У нас КС назначается партиями из парламента, и эта инстанция становится политическим инструментом в баталиях между партиями или институтами власти, а КС должен быть над этим", - заявил Додон.

Еще один важный момент, который нужно исключить из Основного закона вовсе, как считает Додон, - статья, где говорится о возможности ликвидации Республики Молдова путем референдума.

"Нигде в мире такого нет, ни в одной Конституции мира нет механизма ликвидации страны", - уточнил президент.

Может ли Молдова стать президентской республикой

Говоря о необходимых изменениях в Конституции страны, президент объяснил, можно ли ввести в Молдове президентскую форму правления.

Как полагает глава государства, такое уже могло произойти в истории современной Молдовы в период с 2001 по 2004 годы, но возможность упустили.

"Тогда у президента Владимира Воронина было конституционное большинство. Если бы тогда поменяли Конституцию и перешли на президентскую форму правления, то ни у кого не возникало бы вопросов. Сейчас будет тяжелее, потому что, не думаю, что в парламенте в ближайшее время сформируется конституционное большинство, которое поддержит президентскую форму правления", - отметил Додон.

Он напомнил, что еще до начала избирательной кампании его указом запустили работу конституционной комиссии.

По словам главы государства, специалисты уже готовят поправки в Основной закон и затем за них предложат проголосовать гражданам на референдуме.

"Хочу, чтобы все поняли и не было спекуляций, я не хочу больше полномочий для себя. Если, дай Бог, выиграем эти выборы, то в дальнейшем президентом я не смогу быть. Это - полномочия для следующего. Не должно быть этого бардака, который у нас сейчас – президента избирают всенародно, но полномочий у него нет", - подчеркнул Додон.

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Он напомнил, что в последнее время властям удавалось выполнять обещания, данные гражданам, благодаря поддержке парламента, где большинство составляла коалиция социалистов и демократов.

А в период с 2016 по 2019 год, как уточнил президент, он не имел поддержки из-за чего были разные проблемы и разногласия между президентом, парламентом и правительством.

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