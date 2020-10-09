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Цифровой форум ЕАЭС. Архивное фото.

Молдавский премьер выступил онлайн на заседании межправительственного совета ЕАЭС

© Sputnik / Тимур Батыршин
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (119)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201009/31977935/chicu-vystupil-na-onlayn-zasedanii-mezhpravitelstvennogo-soveta-eaes.html

В своей речи глава кабмина подчеркнул открытость Молдовы для развития межправительственных проектов и участия в различных инициативах.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Молдова рассматривает расширение сотрудничества с Евразийским банком развития как дополнительную возможность для поддержки и реализации различных проектов, представляющих национальный интерес. Такое заявление сделал премьер-министр Молдовы Ион Кику, выступив онлайн на заседании межправительственного совета ЕАЭС, проходящего в Армении.

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В Ереване собрались все главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза. 

Обсуждались темы, связанные с мерами, применяемыми в государствах-участниках по обеспечению здоровья и эпидемиологической безопасности, развитием процесса предотвращения распространения COVID-19, а также с социально-экономической ситуацией на фоне пандемического кризиса.

В своем выступлении Кику подчеркнул важность, которую Молдова придает укреплению торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС, развитию партнерства в областях, представляющих взаимный интерес, в экономической и инвестиционной сферах.

"Мы стремимся извлечь выгоду из статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в сфере торгово-экономического сотрудничества и увеличения экспорта, используя потенциал в различных секторах экономики. Я имею в виду, прежде всего, сельское хозяйство, промышленность, инфраструктуру, цифровизацию экономики", - сказал молдавский премьер.

По его словам, наша страна стремится ускорить процесс цифровой трансформации экономики, что обеспечивает необходимые предпосылки для модернизации процессов и повышения экономической привлекательности, продвижения ИТ-услуг для деловой среды, стимулирования применения инструментов электронной коммерции.

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Премьер-министр подчеркнул открытость Молдовы для развития межправительственных проектов и участия в различных инициативах, представляющих интерес в таких сферах, как агропромышленный комплекс и обеспечение продовольственной безопасности стран ЕАЭС.

В связи с этим глава правительства привел в качестве примера проект AgroHub-Moldova, представленный на недавнем молдавско-российском бизнес-форуме, который также предусматривает продвижение молдавской сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (119)

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