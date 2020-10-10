10:36 10 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.94
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Заседание парламента РМ

Дьяков не исключает коалиции с Шором и Канду после выборов

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (159)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201010/31982930/diacov-ne-isklyuchaet-koalitsii-sor-i-candu-posle-vyborov.html

Демократическая партия готова к сотрудничеству с другими политическими формированиями, если это потребуется после выборов.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что политическое формирование, которое он представляет, может найти консенсус с другими партиями в парламенте.

По словам Дьякова, после президентских выборов 1 ноября 2020 года могут смениться позиции некоторых политических партий.

Парламентарий дал понять, что ДПМ готовы к диалогу даже с партиями "Шор" и Pro Moldova, даже несмотря на то, что ранее он обвинял эти формирования в подкупе депутатов-демократов.

 Выборы президента Молдовы - 2020: Центризбирком уточнил число избирателей>>>

Dumitru Diacov
© Sputnik / Mihai Caraus
Думитру Дьяков
"Демократическая партия находится в самом центре политического спектра и ничего не исключает. Некоторые вещи не забываются, но на определенных этапах бывают определенные цели. Если социалисты уйдут со своими 37 голосами, то останется 64. Можно найти консенсус с партиями "Шор" и Pro Moldova. Не хочу загадывать, будут дискуссии с партиями. Если придем к соглашению с социалистами, то далее не нужно будет больших усилий, чтобы создать и новое правительство", - заявил Дьяков для Sputnik Молдова.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Президенты Молдовы в фото: кто руководил республикой
16
Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (159)

По теме

Эксклюзив Sputnik: Додон прокомментировал положение коалиции ПСРМ и ДПМ
Бабук: выход двоих депутатов из ДПМ – принципиальный вопрос для коалиции
Демократы отказались выдвигать своего кандидата на выборах президента Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день из жизни патрульного полицейского в Молдове.
Фото - Хроника одного дня молдавского патрульного полицейского
В ОДКБ назвали условия, при которых организация может вмешаться в конфликт в Карабахе.
В ОДКБ назвали условия, при которых организация может вмешаться в конфликт в Карабахе
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться