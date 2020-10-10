Дьяков не исключает коалиции с Шором и Канду после выборов

Демократическая партия готова к сотрудничеству с другими политическими формированиями, если это потребуется после выборов.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что политическое формирование, которое он представляет, может найти консенсус с другими партиями в парламенте.

По словам Дьякова, после президентских выборов 1 ноября 2020 года могут смениться позиции некоторых политических партий.

Парламентарий дал понять, что ДПМ готовы к диалогу даже с партиями "Шор" и Pro Moldova, даже несмотря на то, что ранее он обвинял эти формирования в подкупе депутатов-демократов.

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© Sputnik / Mihai Caraus Думитру Дьяков

"Демократическая партия находится в самом центре политического спектра и ничего не исключает. Некоторые вещи не забываются, но на определенных этапах бывают определенные цели. Если социалисты уйдут со своими 37 голосами, то останется 64. Можно найти консенсус с партиями "Шор" и Pro Moldova. Не хочу загадывать, будут дискуссии с партиями. Если придем к соглашению с социалистами, то далее не нужно будет больших усилий, чтобы создать и новое правительство", - заявил Дьяков для Sputnik Молдова.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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