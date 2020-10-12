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Протест. Архивное фото

Быть ли "майдану": Додон назвал возможные сценарии после выборов президента

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (160)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201012/31998908/byt-li-maydanu-dodon-nazval-vozmozhnye-stsenarii-posle-vyborov-prezidenta.html

Нынешний президент Республики Молдова Игорь Додон в интервью российскому информагентству рассказал, какой видит ситуацию после выборов.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. "Майданы" и дестабилизация в Молдове после президентских выборов невозможны без влияния геополитических игроков, цитирует РИА Новости президента РМ Игоря Додона, который изложил свою позицию в интервью агентству.

"У нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. Я не верю в дестабилизацию и в "майданы" без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет", - заявил глава государства.

Выборы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах президента Молдовы
Додон, который баллотируется на второй срок, полагает, что влияние на Молдову могут оказать три крупных геополитических игрока: Россия, Евросоюз и США.

"Я уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров. Если учесть еще и Приднестровье, то у РФ интересов в дестабилизации обстановки в Молдове нет", - отметил Додон.

По словам президента, и Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки у своих границ, а власти Соединенных Штатов сейчас сами проходят через предвыборный период. Президент не исключает попытки протестов после выборов, но утверждает, что руководство республики сумеет с ними справиться.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В Центризбиркоме зарегистрировали восемь кандидатов. 

Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании
© Sputnik
Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Здание администрации президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Президенты Молдовы в фото: кто руководил республикой
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Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (160)

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