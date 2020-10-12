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Игорь Додон

Додон: премьер Кику не должен уходить в отставку до президентских выборов

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
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По словам президента, отставка правительства при сложившейся тяжелой ситуации в стране может стать причиной политического кризиса.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Молдавский Премьер-министр Ион Кику не должен уходить в отставку до президентских выборов, чтобы не спровоцировать политический кризис в стране. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Я думаю, что премьер не должен уходить в отставку до президентских выборов. Если премьер уйдет сейчас в отставку и досрочные парламентские выборы нужно будет проводить в феврале или марте в условиях пандемии, когда не будет вакцины, то это не самый подходящий вариант", - сказал Додон.

Протест. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Ранее президент допускал возможность добровольного ухода в отставку кабмина во главе с Кику, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. А также президент говорил о том, что парламент может быть распущен сразу после президентских выборов.

В интервью президент Молдовы также подчеркнул, что в стране на сегодняшний день по многим причинам сложилась слишком тяжелая ситуация, поэтому отставка правительства "категорически неприемлема".

"У нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем", - подчеркнул Додон.

При этом, глава государства считает, что досрочные парламентские выборы в республике следует провести во второй половине весны или в начале лета следующего года, когда стране удастся справиться с пандемией коронавируса.

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