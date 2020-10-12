Додон о том, когда могут пройти досрочные парламентские выборы

Игорь Додон заявил, что после президентских выборов соберутся представители партий и обсудят, есть ли возможность поддержать действующее правительство до лета, чтобы провести досрочные парламентские выборы в спокойной обстановке.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что досрочные парламентские выборы следует провести во второй половине весны или в начале лета следующего года, когда стране удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом глава государства заявил в интервью РИА Новости.

Ранее президент Молдовы заявлял, что высший законодательный орган республики должен быть распущен после президентских выборов. Согласно местному законодательству, провести досрочные парламентские выборы нельзя раньше весны 2021 года.

Расклад сил в парламенте

"Выборы (парламентские - ред.) нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. Отставка премьера категорически неприемлема, у нас тяжелая экономическая ситуация, пандемия, спровоцировать еще и политический кризис мы не можем. После президентских выборов мы соберемся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы в спокойной обстановке. Не будет подобной возможности, значит будем принимать решение сразу после президентских выборов", - сказал Додон.

Согласно данным официального сайта парламента, за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, у партии "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

У Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

Кроме того, исполнительное бюро ДПМ 14 августа единогласно приняло решение исключить депутатов парламента Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из рядов Демократической партии. По заявлению ДПМ, причиной исключения стал тот факт, что оба депутата долгое время не принимали участия ни в заседаниях парламентской фракции, ни в партийной жизни. Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии должно остаться 11 депутатов.

© Sputnik / Moldova "Политический туризм" в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел.

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